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ВМС заявили, що Україна не подавала Туреччині запит на пропуск до Чорного моря мінних тральщиків від Британії

Жодних приводів для "зради" немає, наголосив речник ВМС ЗСУ.

ВМС заявили, що Україна не подавала Туреччині запит на пропуск до Чорного моря мінних тральщиків від Британії
Дмитро Плетенчук
Фото: Facebook/Дмитро Плетенчук

Україна не подавала Туреччині запит на пропуск до Чорного моря двох мінних тральщиків від Британії.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає "Інтерфакс-Україна".

Речник зауважив, що українські ВМС не залишали запит турецькій стороні. Крім того, за словами речника, "включно з дією Конвенції Монтре, іншого варіанту очікувати в принципі не слід було".

"Відповідно, можу лише підтвердити, що таких намірів у нас не було", - сказав Плетенчук і підкреслив, що Туреччина також не пропускає до Чорного моря і російські військові кораблі.

"У цьому сенсі абсолютний паритет із боку Туреччини. І жодних приводів для "зради", як у нас люблять говорити, немає", - додав речник ВМС ЗСУ.

Про які мінні тральщики йдеться

  • Великобританія раніше передала Україні два мінні тральщики Sandown. Йдеться про протимінні кораблі "Чернігів" та "Черкаси", які у 2023 році брали участь у міжнародних навчаннях "Сі Бриз", що проходили у Великій Британії. 
  • Уже влітку стало відомо, що згідно з вимогами конвенції Монтре Туреччина припинила переміщення усіх кораблів до Чорного моря протоками Босфор, тому тральщики поки не можуть дістатися до України.
  • Речник ВМС Дмитро Плетенчук раніше повідомляв, що ці кораблі будуть включені до новоствореного протимінного підрозділу. Дивізіон займатиметься операціями з розмінування акваторії Чорного моря. Крім цих двох одиниць українські ВМС розраховували на нідерландські протимінні кораблі. Україна планувала залучити до розмінування іноземних партнерів, зокрема, всі країни, які мають вихід до Чорного моря (наприклад, три країни НАТО – Румунію, Болгарію і Туреччину).
  • Напередодні Центр протидії дезінформації при управлінні президента Туреччини поширив заяву, що країна не пропускала і не пропустить через свої протоки до Чорного моря згадані мінно-пошукові кораблі.
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