ВМС заявили, що Україна не подавала Туреччині запит на пропуск до Чорного моря мінних тральщиків від Британії

Україна не подавала Туреччині запит на пропуск до Чорного моря двох мінних тральщиків від Британії.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає "Інтерфакс-Україна".

Речник зауважив, що українські ВМС не залишали запит турецькій стороні. Крім того, за словами речника, "включно з дією Конвенції Монтре, іншого варіанту очікувати в принципі не слід було".

"Відповідно, можу лише підтвердити, що таких намірів у нас не було", - сказав Плетенчук і підкреслив, що Туреччина також не пропускає до Чорного моря і російські військові кораблі.

"У цьому сенсі абсолютний паритет із боку Туреччини. І жодних приводів для "зради", як у нас люблять говорити, немає", - додав речник ВМС ЗСУ.

Про які мінні тральщики йдеться