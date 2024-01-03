З часу деокупації Херсона загинули троє дітей, ще 45 отримали травми, — МВА

За рік деокупації Херсона та населених пунктів міської територіальної громади, росіяни вбили три дитини, 45 неповнолітніх отримали поранення внаслідок терористичних атак російської армії.
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"З часу деокупації населених пунктів Херсонської міської територіальної громади від рук російських військових загинули троє діток і 45 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Щоб зупинити цю статистику, дітей треба евакуювати із небезпечних зон", — наголошує МВА.
- Росіяни постійно обстрілюють Херсон і область з окупованої території. Сили оборони в листопаді змогли закріпитися на деяких позиціях на лівобережжі, аби відсунути ворога якомога далі та убезпечити мирних від постійних ударів.
- 31 грудня внаслідок російської атаки по Херсону загинув підліток, ще одна дитина у важкому стані.