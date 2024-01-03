З часу деокупації Херсона загинули троє дітей, ще 45 отримали травми, — МВА

Адміністрація обласного центру наполягає на евакуації дітей з небезпечних зон.

За рік деокупації Херсона та населених пунктів міської територіальної громади, росіяни вбили три дитини, 45 неповнолітніх отримали поранення внаслідок терористичних атак російської армії.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"З часу деокупації населених пунктів Херсонської міської територіальної громади від рук російських військових загинули троє діток і 45 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Щоб зупинити цю статистику, дітей треба евакуювати із небезпечних зон", — наголошує МВА.