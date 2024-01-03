Один безпілотник вдалося приземлити, від решти залишилися тільки уламки.

Ворожі цілі ліквідували двоє бійців на псевдо Моцарт і Тайга.

Прикордонники збили на Запорізькому напрямку сім дронів.

Один БпЛА приземлили, від решти залишилися тільки уламки.

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