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​Прикордонники збили на Запорізькому напрямку сім ворожих дронів

Один БпЛА приземлили, від решти залишилися тільки уламки.

​Прикордонники збили на Запорізькому напрямку сім ворожих дронів

Прикордонники збили на Запорізькому напрямку сім дронів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Ворожі цілі ліквідували двоє бійців на псевдо Моцарт і Тайга.

Один безпілотник вдалося приземлити, від решти залишилися тільки уламки.

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