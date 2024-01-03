Прикордонники збили на Запорізькому напрямку сім дронів.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Ворожі цілі ліквідували двоє бійців на псевдо Моцарт і Тайга.
Один безпілотник вдалося приземлити, від решти залишилися тільки уламки.
Один БпЛА приземлили, від решти залишилися тільки уламки.
Прикордонники збили на Запорізькому напрямку сім дронів.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Ворожі цілі ліквідували двоє бійців на псевдо Моцарт і Тайга.
Один безпілотник вдалося приземлити, від решти залишилися тільки уламки.