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Провладна російська партія “Единая Россия” активізує рекрутинг у власну приватну армію, – українська розвідка

До угруповання беруть так званих футбольних “ультрас”, російських радикалів усіх мастей, зокрема, симпатиків нацистської ідеології.

Провладна російська партія “Единая Россия” активізує рекрутинг у власну приватну армію, – українська розвідка
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що провладна російська партія “Единая Россия” завела собі власну приватну армію ― так звану “ЧВК “Эспаньола”. 

Вказане терористичне формування раніше перебувало у структурі так званого батальйону “Восток” як добровольчий підрозділ російських футбольних хуліганів. 

З 2023 року “Эспаньолу” у своє розпорядження отримали партійці Путіна ― терористичний підрозділ проголосив статус так званої приватної військової компанії, і на гроші партії розпочався й триває активний рекрутинг.

 

До угруповання беруть так званих футбольних “ультрас”, російських радикалів усіх мастей, зокрема симпатиків нацистської ідеології, а також пересічних цивільних осіб із зубожілих регіонів та з тимчасово окупованих територій України ― останніх використовують у “м’ясних” штурмах для створення статусу “бойового підрозділу”. 

У пунктах рекрутингу, які діють на окупованих українських територіях, добровольцям за безпосередню участь у бойових діях проти України обіцяють по 220 тисяч рублів на місяць. Контракт ― мінімум на пів року. 

Передбачені “страхові виплати”: 

  • 1 млн рублів ― легке поранення;
  • 2 млн рублів ― поранення середньої тяжкості;
  • 3 млн рублів ― важке поранення;
  • 5 млн рублів ― смерть. 

ГУР зауважує, що фінансова мотивація слугує лише обгорткою. Для більшості новобранців перший же бій є квитком в один кінець. Загиблих та важкопоранених з числа рекрутованого “гарматного м’яса” росіяни не вивозять з поля бою, оформлюють “зниклими безвісти”, щоб не платити родичам компенсації.

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