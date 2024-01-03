Провладна російська партія “Единая Россия” активізує рекрутинг у власну приватну армію, – українська розвідка

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що провладна російська партія “Единая Россия” завела собі власну приватну армію ― так звану “ЧВК “Эспаньола”.

Вказане терористичне формування раніше перебувало у структурі так званого батальйону “Восток” як добровольчий підрозділ російських футбольних хуліганів.

З 2023 року “Эспаньолу” у своє розпорядження отримали партійці Путіна ― терористичний підрозділ проголосив статус так званої приватної військової компанії, і на гроші партії розпочався й триває активний рекрутинг.

До угруповання беруть так званих футбольних “ультрас”, російських радикалів усіх мастей, зокрема симпатиків нацистської ідеології, а також пересічних цивільних осіб із зубожілих регіонів та з тимчасово окупованих територій України ― останніх використовують у “м’ясних” штурмах для створення статусу “бойового підрозділу”.

У пунктах рекрутингу, які діють на окупованих українських територіях, добровольцям за безпосередню участь у бойових діях проти України обіцяють по 220 тисяч рублів на місяць. Контракт ― мінімум на пів року.

Передбачені “страхові виплати”:

1 млн рублів ― легке поранення;

2 млн рублів ― поранення середньої тяжкості;

3 млн рублів ― важке поранення;

5 млн рублів ― смерть.

ГУР зауважує, що фінансова мотивація слугує лише обгорткою. Для більшості новобранців перший же бій є квитком в один кінець. Загиблих та важкопоранених з числа рекрутованого “гарматного м’яса” росіяни не вивозять з поля бою, оформлюють “зниклими безвісти”, щоб не платити родичам компенсації.