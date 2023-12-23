Один із найбільших німецьких шахраїв розбудовує ПВК "Вагнер", – WSJ

Швидше за все, німець впродовж 10 років був російським шпигуном та тримав на робочому столі статуетку Путіна.

Влітку 2020 року німецька фінтех-компанія Wirecard оголосила , що з її рахунків зникло 1,9 мільярда євро (майже 2,1 мільярда доларів). За підозрою у шахрайстві заарештували гендиректора Маркуса Брауна. Інший підозрюваний, головний операційний директор Ян Марсалек, утік із Німеччини до Росії.

Про таке пише The Wall Street Journal.

За інформацією видання, втікач, швидше за все, був шпигуном Росії упродовж десяти років. Працюючи у компанії Wirecard, Ян Марсалек хвалився зв'язками зі спецслужбами, а на робочому столі тримав статуетку Путіна.

Повідомляється, що одним із напрямків діяльності Марсалека у Wirecard була співпраця з Федеральною розвідувальною службою Німеччини та з Федеральним відомством кримінальної поліції – німецьким аналогом ФБР. Представники служб користувалися послугами компанії для переказу грошей своїм агентам за кордоном, а також інформаторам у Німеччині та за її межами.

Хоча німецька розвідка стверджує, що за таємними банківськими рахунками агентів було неможливо вирахувати їхні реальні особи, WSJ пише, що Марсалек мав доступ до псевдонімів шпигунів і міг відстежити їх переміщення по платежах.

Колишні співробітники Wirecard на допитах повідомили, що за завданням Марсалека зламували конфіденційні дані та збирали відомості про клієнтів. У розвідувальних відомствах вважають, що така інформація могла скомпрометувати роботу агентів.

Як повідомляє WSJ, Марсалек передавав отримані дані російській розвідці — він багато їздив по роботі і десятки разів бував у Росії.

Також, як стверджує видання, колегам він розповідав, що працює і з російськими розвідувальними агенціями, і з їхніми західними конкурентами. Також вихвалявся, що відвідував Сирію та Лівію з колишнім співробітником управління справами президента Росії Станіславом Петлінським і що в обох поїздках передавав гроші російським шпигунам та найманцям.

Діяльність Марсалека розслідують і у Великій Британії. За даними слідства, з 2020 по 2023 рік він керував групою з п'яти громадян Болгарії , які базувалися у Великій Британії. Британські слідчі вважають , що австрієць виступав посередником між російськими урядовими відомствами та мережею шпигунів, які переслідували неугодних путінському режиму людей по всій Європі.

Після втечі з Німеччини Марсалек потрапив до списку найбільш розшукуваних злочинців Інтерполу.

Західним спецслужбам відомо, що останнім часом Марсалек часто бував у Дубаї, де обговорював закупівлю зброї із відставним офіцером російської розвідки. За даними тих же джерел, в останні роки він співпрацював із ПВК Вагнера з фінансових питань та грошових переказів. Після загибелі Євгена Пригожина, який очолював ПВК, у серпні 2023-го Марсалек, залишаючись у Дубаї, за завданням російської влади розпочав діяльність з розбудови роботи ПВК в Африці.

У Німеччині на Марсалека виписали міжнародний ордер на арешт за підозрою у шахрайстві та порушенні законодавства про цінні папери. Минулого року розслідувальний центр "Досьє" повідомляв, що Марсалек живе в Москві під вигаданими іменами: спочатку він використав ім'я австрійця Макса Майєра, потім німця Германа Баженова.

Формально його місцезнаходження залишається невідомим.

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