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Уряд Швеції поширив тимчасовий захист всіх українців, що перебувають у країні законно

Зміна набирає чинності з 22 грудня 2023 року.

Уряд Швеції поширив тимчасовий захист всіх українців, що перебувають у країні законно
Фото: Pixabay

Уряд Швеції вирішив, що додаткові категорії людей отримають тимчасовий захист у Швеції. Це стосується громадян України, які легально перебувають у Швеції, але ще не отримали жодного захисту.

Про це повідомила пресслужба уряду Швеції.

“Люди з України, які перебувають у Швеції, не повинні повертатися в Україну в нинішній ситуації. Особи, гідні захисту звідти, тепер матимуть можливість залишитися у Швеції з тимчасовим захистом”, - сказала міністерка міграції Марія Мальмер Стенергард.

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4 березня 2022 року було введено в дію директиву ЄС, яка надає певним громадянам України та членам їхніх родин право на тимчасовий захист у разі їх виїзду з України 24 лютого 2022 року або пізніше через вторгнення РФ. 

А у квітні 2022 року уряд Швеції вніс поправку, яка розширила захист цієї групи осіб і поширювалася також на тих, хто подорожував до Швеції та залишався в ній з 30 жовтня 2021 року включно.

Це положення означає, що деякі особи, які мають право на захист, ризикують залишитися без захисту - отже, їм доведеться повернутися в Україну. 

Уряд Швеції  вирішив змінити положення, щоб полегшити їм перебування у країні.

Зміна положення набирає чинності з 22 грудня 2023 року.

  • Минулого тижня Європейська комісія вирішила виділити понад 65 мільйонів євро Болгарії, Чехії, Польщі та Румунії, які надали прихисток українським біженцям від російської агресії.

  • У Євростаті повідомляли, що статус тимчасового захисту в країнах ЄС на кінець жовтня 2023 року мали 4 млн 238,01 тис. громадян, які залишили Україну внаслідок російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

  • Понад 4 млн 186 тис. українців мають статус тимчасового захисту в країнах ЄС.
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