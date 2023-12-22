Уряд Швеції поширив тимчасовий захист всіх українців, що перебувають у країні законно

Уряд Швеції вирішив, що додаткові категорії людей отримають тимчасовий захист у Швеції. Це стосується громадян України, які легально перебувають у Швеції, але ще не отримали жодного захисту.

Про це повідомила пресслужба уряду Швеції.

“Люди з України, які перебувають у Швеції, не повинні повертатися в Україну в нинішній ситуації. Особи, гідні захисту звідти, тепер матимуть можливість залишитися у Швеції з тимчасовим захистом”, - сказала міністерка міграції Марія Мальмер Стенергард.

4 березня 2022 року було введено в дію директиву ЄС, яка надає певним громадянам України та членам їхніх родин право на тимчасовий захист у разі їх виїзду з України 24 лютого 2022 року або пізніше через вторгнення РФ.

А у квітні 2022 року уряд Швеції вніс поправку, яка розширила захист цієї групи осіб і поширювалася також на тих, хто подорожував до Швеції та залишався в ній з 30 жовтня 2021 року включно.

Це положення означає, що деякі особи, які мають право на захист, ризикують залишитися без захисту - отже, їм доведеться повернутися в Україну.

Уряд Швеції вирішив змінити положення, щоб полегшити їм перебування у країні.

Зміна положення набирає чинності з 22 грудня 2023 року.