Розробник транспортної системи Hyperloop One, біля витоків якого стояв Ілон Маск, припиняє діяльність, - Bloomberg

Американський розробник вакуумної транспортної системи Hyperloop One, біля витоків якого стояв Ілон Маск, припиняє діяльність.
Про це пише Bloomberg, передає "Інтерфакс-Україна".
За даними одного з джерел, компанія Hyperloop One звільнила більшість співробітників, а ті, що залишилися, займаються продажем її активів і працюватимуть до 31 грудня. На початку 2022 року штат компанії налічував понад 200 осіб.
Крім того, Hyperloop One уже закрила свій офіс у Лос-Анджелесі.
У квітні Hyperloop One провела злиття з компанією-"пустушкою", пише Bloomberg. Тоді балансову вартість акцій більшості класів було знижено до нуля, і акціонери компанії-"пустушки" стали єдиними власниками Hyperloop One.
На загальних зборах співробітникам Hyperloop One повідомили, що транзакцію організував її мажоритарний акціонер - логістичний конгломерат DP World з ОАЕ, до якого також перейде її інтелектуальна власність, що залишилася.
DP World через представника відмовився від коментарів агентству.
Що таке Hyperloop One
- Hyperloop One було засновано в 2014 році - за рік після того, як Ілон Маск презентував концепцію вакуумної транспортної системи, яка мала покласти край заторам. Перевага цієї технології полягає у відсутності необхідності долати тертя і зустрічний опір повітря, що дає змогу розвивати найвищу швидкість за мінімальних витрат енергії. Потяги Hyperloop передбачалося використовувати як для пасажирських, так і для вантажних перевезень.
- Однак за всі роки існування Hyperloop One так і не отримала жодного контракту на будівництво такої системи.
- Над прототипами таких систем продовжує працювати низка компаній, зокрема Hardt Hyperloop, Hyperloop Transportation Technologies Inc. і Swisspod Technologies.
- У 2018-му проєкт хотіли почати будувати в Україні, але він закрився. Повідомлялося, що остаточно роботи над українським Hyperloop були згорнуті після президентських виборів 2019 року.