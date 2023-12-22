У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського
Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського
Росія зірвала український контракт на постачання винищувачів із однієї з країн, - директор "Української бронетехніки"
Росія зірвала український контракт на постачання винищувачів із однієї з країн, - директор "Української бронетехніки"
Міноборони роз'яснило слова Умєрова про мобілізацію і чоловіків за кордоном (доповнено)
Міноборони роз'яснило слова Умєрова про мобілізацію і чоловіків за кордоном (доповнено)
У тунелі київського метро експерти виявили наскрізні тріщини, які збільшуються
У тунелі київського метро експерти виявили наскрізні тріщини, які збільшуються
У Празькому університеті зловмисник відкрив вогонь, відомо про 15 загиблих (оновлення)
У Празькому університеті зловмисник відкрив вогонь, відомо про 15 загиблих (оновлення)
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Потреба Сил оборони в техніці величезна. Її може забезпечити лише власна промисловість
Потреба Сил оборони в техніці величезна. Її може забезпечити лише власна промисловість
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
ГоловнаСвіт

Розробник транспортної системи Hyperloop One, біля витоків якого стояв Ілон Маск, припиняє діяльність, - Bloomberg

Компанія вже звільнила більшість співробітників, а ті, що залишилися, займаються продажем її активів.

Розробник транспортної системи Hyperloop One, біля витоків якого стояв Ілон Маск, припиняє діяльність, - Bloomberg
Ілюстративне фото
Фото: hyperloop.global

Американський розробник вакуумної транспортної системи Hyperloop One, біля витоків якого стояв Ілон Маск, припиняє діяльність.

Про це пише Bloomberg, передає "Інтерфакс-Україна".

За даними одного з джерел, компанія Hyperloop One звільнила більшість співробітників, а ті, що залишилися, займаються продажем її активів і працюватимуть до 31 грудня. На початку 2022 року штат компанії налічував понад 200 осіб.

Крім того, Hyperloop One уже закрила свій офіс у Лос-Анджелесі.

У квітні Hyperloop One провела злиття з компанією-"пустушкою", пише Bloomberg. Тоді балансову вартість акцій більшості класів було знижено до нуля, і акціонери компанії-"пустушки" стали єдиними власниками Hyperloop One.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

На загальних зборах співробітникам Hyperloop One повідомили, що транзакцію організував її мажоритарний акціонер - логістичний конгломерат DP World з ОАЕ, до якого також перейде її інтелектуальна власність, що залишилася.

DP World через представника відмовився від коментарів агентству. 

Що таке Hyperloop One

  • Hyperloop One було засновано в 2014 році - за рік після того, як Ілон Маск презентував концепцію вакуумної транспортної системи, яка мала покласти край заторам. Перевага цієї технології полягає у відсутності необхідності долати тертя і зустрічний опір повітря, що дає змогу розвивати найвищу швидкість за мінімальних витрат енергії. Потяги Hyperloop передбачалося використовувати як для пасажирських, так і для вантажних перевезень.
  • Однак за всі роки існування Hyperloop One так і не отримала жодного контракту на будівництво такої системи.
  • Над прототипами таких систем продовжує працювати низка компаній, зокрема Hardt Hyperloop, Hyperloop Transportation Technologies Inc. і Swisspod Technologies.
  • У 2018-му проєкт хотіли почати будувати в Україні, але він закрився. Повідомлялося, що остаточно роботи над українським Hyperloop були згорнуті після президентських виборів 2019 року.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies