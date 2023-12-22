Розробник транспортної системи Hyperloop One, біля витоків якого стояв Ілон Маск, припиняє діяльність, - Bloomberg

Компанія вже звільнила більшість співробітників, а ті, що залишилися, займаються продажем її активів.

Американський розробник вакуумної транспортної системи Hyperloop One, біля витоків якого стояв Ілон Маск, припиняє діяльність.

Про це пише Bloomberg, передає "Інтерфакс-Україна".

За даними одного з джерел, компанія Hyperloop One звільнила більшість співробітників, а ті, що залишилися, займаються продажем її активів і працюватимуть до 31 грудня. На початку 2022 року штат компанії налічував понад 200 осіб.

Крім того, Hyperloop One уже закрила свій офіс у Лос-Анджелесі.

У квітні Hyperloop One провела злиття з компанією-"пустушкою", пише Bloomberg. Тоді балансову вартість акцій більшості класів було знижено до нуля, і акціонери компанії-"пустушки" стали єдиними власниками Hyperloop One.

На загальних зборах співробітникам Hyperloop One повідомили, що транзакцію організував її мажоритарний акціонер - логістичний конгломерат DP World з ОАЕ, до якого також перейде її інтелектуальна власність, що залишилася.

DP World через представника відмовився від коментарів агентству.

Що таке Hyperloop One