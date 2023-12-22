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​Радбез ООН ухвалив резолюцію з закликом збільшити допомогу цивільним у секторі Гази

13 держав проголосували «за», США і Росія утрималися.

​Радбез ООН ухвалив резолюцію з закликом збільшити допомогу цивільним у секторі Гази
Фото: EPA/UPG

Рада Безпеки ООН у п’ятницю ухвалила резолюцію, яка закликає збільшити допомогу цивільним особам у секторі Гази. Рішення вдалося ухвалити після майже тижневих інтенсивних перемовин, спрямованих на те, щоб США не застосували право вето, повідомляє The New York Times

За резолюцію проголосували 13 членів Радбезу, США і Росія утрималися. З остаточної версії резолюції за наполяганням США не вилучили пункт з вимогою припинити бойові дії. 

«Ми знаємо, що це не ідеальний текст, ми знаємо, що лише припинення вогню зупинить страждання», – сказала – Лана Нуссейбех, посол Об’єднаних Арабських Еміратів, що виступила автором резолюції.

Раніше Сполучені Штати наклали вето на дві резолюції, які закликали до припинення вогню у війні між Ізраїлем і ХАМАС. Через це Вашингтон дедалі більше протиставляв себе арабському світові, відзначає The New York Times.

У підсумку, резолюція закликає ворогуючі сторони в Газі дозволити використовувати «всі доступні маршрути» до Гази для доставки допомоги і вимагає негайного звільнення всіх заручників, викрадених під час нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

У резолюції також міститься звернення до генерального секретаря ООН з проханням призначити координатора, відповідального за «сприяння, координацію, моніторинг і перевірку» гуманітарного характеру вантажів допомоги, які надходить до Гази, який би «консультувався з усіма відповідними сторонами». А також заклик до створення «умов для сталого припинення бойових дій».

Ситуація в Смузі Гази

Міжнародна реакція на бойові дії у секторі Гази

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