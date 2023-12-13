Генасамблея ООН підтримала резолюцію із закликом до припинення вогню в смузі Гази

Генеральна асамблея ООН ухвалила вимогу негайно почати гуманітарне припинення вогню в смузі Гази. 153 країни проголосували за резолюцію на екстреній спеціальній сесії, повідомляє The Guardian.

10 виступили проти, 23 країни утрималися. Це голосування значною мірою було символічним, але свідчить про світову думку на користь припинення бойових дій у смузі Гази.

Проти припинення вогню виступили Ізраїль і США, але їх у цьому не підтримала жодна велика країна. Україна утрималася, як і Велика Британія і Литва серед інших.

"Президент Джо Байден сказав, що він говорив прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху, що Ізраїль втрачає міжнародну підтримку через свої «невибіркові бомбардування» і що Нетаньяху повинен змінити свій уряд, у якому домінують жорсткі праві партії", – пишуть у The Guardian.

Що відбувається в Газі