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Пакистан висловив протест Талібану через вбивство 23 військових

Відповідальність за напад взяла на себе пакистанська група талібів Тахрік-і-Джихад.

Пакистан висловив протест Талібану через вбивство 23 військових
Фото: eurasiantimes.com

Пакистан висловив протест Талібану в Афганістані через вбивство 23 солдатів під час нападу на військову базу, пише Reuters.

Відповідальність за напад взяла на себе пакистанська група талібів Тахрік-і-Джихад (TJP), яка стоїть за кількома великими вибухами.

Міністерство закордонних справ заявило, що група була пов'язана з рухом “Тахрік-і-Талібан Пакистан” (ТТП). Рух складається з ісламістських та сектантських угруповань, які вже багато років ведуть війну проти держави.

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Інцидент стався на тлі занепокоєння щодо загальних виборів 8 лютого на тлі сплеску таких нападів у переважно мусульманській країні.

Ісламбад викликав представника Кабула у зв’язку з нападом, попросивши адміністрацію Талібану “провести повне розслідування та вжити суворих заходів проти винних у нападі”.

Пакистан також вимагає публічного засудження інциденту, який призвів до найбільшої кількості загиблих в одному нападі за останні роки.

“Якщо вони вимагатимуть розслідування, якщо вони поділяться з нами деталями, ми проведемо його”, − сказав речник Талібану Забіхуллах Муджахід у відповідь на запит, водночас заявивши, що інцидент не має нічого спільного з Афганістаном.

  • За останні місяці зв’язки між Ісламабадом і Кабулом значно погіршилися.
  • У жовтні Пакистан наказав видворити всіх громадян Афганістану, які перебували в країні без легальних документів, вважаючи їх відповідальними за 14 із 24 терактів цього року.
  • Пакистан стверджує, що ісламістські бойовики використовують безпечні притулки в Афганістані для підготовки та здійснення атак. Кабул відкидає звинувачення, заявляючи, що безпека Пакистану є внутрішньою проблемою.
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