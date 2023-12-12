Орбан відповів на звернення угорської меншини щодо переговорів про вступ України до ЄС

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан відповів на звернення угорської меншини Закарпаття, яка підписала звернення до нього та голови Євроради Шарля Мішеля щодо початку переговорів про вступ України до ЄС.

Як передає "Європейська правда", у листі Орбан запевнив, що його уряд "зробить усе від нього залежне для захисту прав угорської громади в Україні". Такою прем'єр знову повторив, що Єврокомісія начебто не змогла належним чином підготувати питання про вступ України до Євросоюзу, тож починати переговори з нашою державою наразі не на часі.

"Тому ми будемо вносити пропозицію, щоб Європейський Союз ставив за мету не юридично складне членство, а стратегічне партнерство з Україною", – заявив Орбан.

Він запевнив угорську нацменшину, що продовжить "працювати над тим, щоб угорська громада в Україні могла жити в мирній, стабільній країні, що розвивається".

Про яке звернення йдеться