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Словацька і угорська меншини закликали голову Євроради і лідерів держав до переговорів про членство України в ЄС (доповнено)

Також українські словаки наполегливо закликають усіх лідерів держав-членів Євросоюзу продовжувати підтримувати Україну на шляху євроінтеграції.

Словацька і угорська меншини закликали голову Євроради і лідерів держав до переговорів про членство України в ЄС (доповнено)
президент Європейської Ради Шарль Мішель
Фото: EPA/UPG

Представники словацької національної спільноти Закарпаття опублікували відкрите звернення до голови Європейської ради Шарля Мішеля та прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Текст звернення опублікували голова громадської організації "Закарпатське обласне культурно-просвітнє товариство словацьких жінок „Довіра“" Яна Дудаш–Рижак та керівник ГО "Товариство словацької інтелігенції Закарпаття" Ернест Горват.

Представники національної меншини просять підтримати рішення щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС під час засідання Євроради, яке відбудеться 14-15 грудня і закликають усіх лідерів ЄС продовжувати підтримувати нашу державу на шляху євроінтеграції.

"Україна за останній рік продемонструвала значний прогрес у виконанні рекомендацій Європейської Комісії щодо забезпечення прав національних меншин. Новий законопроект, прийнятий українським парламентом, максимально відображає інтереси національних меншин і користується нашою повною підтримкою. Цей крок є важливим для підтвердження відданості України зміцненню прав людей різних національностей на території всієї країни і в Закарпатті зокрема", - йдеться у зверненні.

Підписанти наголосили - навіть під час повномасштабного вторгнення Росії Україна "продовжує здійснювати необхідні реформи і залишається вірною своїм євроінтеграційним цінностям".

Доповнення. Таке ж звернення підписали і представники угорської меншини, передає "Європейська правда". Вони закликали прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана  підтримати початок переговорів про вступ України в Євросоюз.

  • 14 грудня у Брюсселі стартує дводенна зустріч глав держав та урядів Європейського союзу. 15 грудня пройде засідання Європейської Ради, центральною темою якої буде ситуація в Україні. Йтиметься про нагальні потреби нашої країни і військову та фінансову підтримку України.
  • Наразі найбільший опір перемовинам про вступ України до ЄС чинить Угорщина, прем'єр якої Віктор Орбан уже надіслав голові Євроради Шарлю Мішелю два листи, де вимагає зняти з порядку денного "українське питання".
  • До речі, минулого тижня Верховна Рада України прийняла в цілому закон про нацменшини з урахуванням експертної оцінки Ради Європи. Закон того ж дня підписав Президент Зеленський.
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