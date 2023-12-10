Зеленський і Макрон обговорили наступний пакет військової допомоги від Франції

Також ішлося про питання євроінтеграції України.

Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом в Аргентині, провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це йдеться в дописі глави держави на його сторінках у соцмережах.

Зеленський поінформував Макрона про розвиток подій на фронті й подякував за військову допомогу, яку надає Франція. Президенти обговорили пріоритетні потреби нашої держави й наступний французький оборонний пакет, який, за словами Зеленського, "значно посилить вогневу міць України".

Також президент подякував о колезі за підготовку до прийому українських пілотів для другого етапу програми тренування на літаках F-16.

"Розповів про функціонування «зернового коридору», яким попри всі намагання Росії вже перевезено 7,5 млн тонн вантажів. Я також наголосив на важливості відкриття на саміті Євроради переговорів про вступ України до ЄС. Україна виконала всі необхідні рекомендації Єврокомісії", - додав Президент. Зеленський наголосив, що рішення Європейської ради матиме значний вплив на мотивацію українського суспільства та армії.

Візит Зеленського до Аргентини