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Зеленський і Макрон обговорили наступний пакет військової допомоги від Франції

Також ішлося про питання євроінтеграції України.

Зеленський і Макрон обговорили наступний пакет військової допомоги від Франції
Володимир Зеленський та Еммануель Макрон
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом в Аргентині, провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це йдеться в дописі глави держави на його сторінках у соцмережах.

Зеленський поінформував Макрона про розвиток подій на фронті й подякував за військову допомогу, яку надає Франція. Президенти обговорили пріоритетні потреби нашої держави й наступний французький оборонний пакет, який, за словами Зеленського, "значно посилить вогневу міць України".

Також президент подякував о колезі за підготовку до прийому українських пілотів для другого етапу програми тренування на літаках F-16.

"Розповів про функціонування «зернового коридору», яким попри всі намагання Росії вже перевезено 7,5 млн тонн вантажів. Я також наголосив на важливості відкриття на саміті Євроради переговорів про вступ України до ЄС. Україна виконала всі необхідні рекомендації Єврокомісії", - додав Президент. Зеленський наголосив, що рішення Європейської ради матиме значний вплив на мотивацію українського суспільства та армії.  

Візит Зеленського до Аргентини

  • Президент України їде до Буенос-Айреса, щоб бути присутнім на інавгурації новообраного президента Аргентини Хав'єра Мілея.
  • Україна таким чином намагається налагодити тісні зв'язки й заручитися підтримкою урядів країн Глобального півдня – Африки, Азії та Латинської Америки щодо своєї формули миру. 
  • Дорогою до Аргентини Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром республіки Кабо-Верде Жозе Уліссешу Коррея-і-Сілві.
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