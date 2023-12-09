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Умєров обговорив контроль надання безпекової допомоги з генеральним інспектором Міноборони США

Серед повноважень Генеральної інспекції – контроль за використанням безпекової допомоги Україні.

Умєров обговорив контроль надання безпекової допомоги з генеральним інспектором Міноборони США
Фото: Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив з генеральним інспектором Міністерства оборони США Робертом Сторчем питання контролю за використанням безпекової допомоги, яка надається Україні. Генеральна інспекція контролює використання безпекової допомоги Україні.

Про це Рустем Умєров повідомив у Фейсбуці. 

"Зустрівся з генеральним інспектором Міністерства оборони США Робертом Сторчем. Генеральний інспектор Сторч розповів про діяльність та повноваження ГІМО США, пріоритети та принципи, яких дотримуються співробітники головної інспекції. Серед повноважень Генеральної інспекції – контроль за використанням безпекової допомоги, яка надається нашій державі. Тому ГІМО США дуже зацікавлена в співпраці зі своїми колегами з України", — повідомив міністр оборони.

Умєров додав, що особисто зацікавлений в поглибленні співпраці з Генеральною інспекцією Міністерства оборони США, аби побудувати дієву систему контролю та попередження злочинів.

"Моїм пріоритетом є боротьба з корупцією і я особисто зацікавлений в поглибленні співпраці з ГІМО США з метою побудови дієвої системи контролю та попередження злочинів та порушень. Така робота вже розпочалась", — повідомив міністр.

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