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Єрмак обговорив із французькою делегацією оборонні потреби української армії

Також обговорили контакти на найближчу перспективу.

Єрмак обговорив із французькою делегацією оборонні потреби української армії
Фото: Офіс президента

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із делегацією Французької Республіки, до складу якої увійшли радники Президента Франції Ксав’є Шатель, Бертран Бюшвальтер та заступник керівника особистого штабу Президента Французької Республіки бригадний генерал Жан де Моніко. Під час зустрічі делегати обговорили нагальні потреби України в оборонній сфері, а також контакти на найближчу перспективу, йдеться у пресслужбі Офісу президента.

У зустрічі також узяли участь заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква та Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки в Україні Гаель Весьєр.

Андрій Єрмак подякував Франції за допомогу Україні під час російської агресії та всебічну підтримку євроатлантичної інтеграції нашої держави. Було обговорено актуальну безпекову ситуацію в Україні та основні оборонні потреби.

Сторони обмінялися думками щодо двосторонніх контактів на найближчу перспективу.

Керівник Офісу Президента поінформував французьку сторону про перебіг реалізації пунктів Української формули миру та висловив сподівання на долучення до цього процесу якомога більшої кількості країн світу.

Українсько-французькі відносини:

  • На початку цього року стало відомо, що Україна отримає від Франції ще 12 самохідних артилерійських установок Caesar. 
  • У вересні цього року гендиректор французької оборонної компанії Nexter Group заявив, що Україна може отримати більше САУ Caesar. 
  • У листопаді Німеччина і Франція виступили лідерами зі створення коаліції з посилення наземної протиповітряної оборони України.
  • Також Франція збільшить постачання боєприпасів Україні наступного року.
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