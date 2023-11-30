Франція збільшить постачання боєприпасів Україні наступного року, також Україна закупить додаткову кількість САУ “Цезар”

Франція продовжуватиме надавати військову допомогу Україні в 2024 році. Про це повідомляє пресслуєба Міноборони України із посиланням на заяву інженер-генерала з озброєння Жана-Франсуа Дока під час зустрічі української та французької делегацій у Києві.

З українського боку в події взяли участь заступники міністра оборони України – Дмитро Кліменков та генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Делегації обговорили нагальні військові потреби та види зброї, якими Франція може допомогти українському війську.

“Цього тижня ми вже отримали кошти і здійснимо проплату на додаткову закупівлю САУ “Цезар”. Дякую французькій стороні за безперервне забезпечення боєприпасами до цих систем. Звичайно, за можливості, хотілося б збільшити кількість гармат”, – наголосив генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Також сторони розглянули можливість посилення співпраці в оборонній сфері та налагодження логістичного забезпечення між країнами.

“Франція докладає всіх можливих зусиль, аби допомогти Україні. Наш Фонд підтримки намагається покрити частину витрат на придбання деяких запчастин та озброєння для української сторони. Ми розуміємо українські потреби, тому наступного року Франція збільшить постачання боєприпасів”, — зазначив Жан-Франсуа Док, Інженер-генерал з озброєння, голова Фонду підтримки України.

CAESAR – французька 155-мм самохідна артилерійська установка, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, а також для забезпечення проходів мінними полями та польовими загородженнями. Артилерійська частина представлена 155-мм гаубицею, яка може використовувати весь асортимент 155 мм снарядів НАТО, включно з касетними. Максимальна дальність стрільби – 42 км. Швидкострільність – шість пострілів за хвилину.

Зазначимо, у вересні цього року гендиректор французької оборонної компанії Nexter Group заявив, що Україна може отримати більше САУ Caesar. Франція втричі збільшила виробництво цих самохідних артилерійських установок. Зокрема, холдинг KNDS поставить Україні ще шість самохідних гаубиць Caesar.

Нагадаємо, на початку цього року стало відомо, що Україна отримає від Франції ще 12 самохідних артилерійських установок Caesar. Вперше про поставки “Цезарів” Україні заявив президент Франції у квітні 2022 року.