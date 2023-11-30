У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Як євроінтеграційний законопроєкт про національні меншини загрожує українській мові
Як євроінтеграційний законопроєкт про національні меншини загрожує українській мові
Перш ніж радити Україні віддати території в обмін на членство в НАТО, варто самому так вчинити, – Кулеба
Перш ніж радити Україні віддати території в обмін на членство в НАТО, варто самому так вчинити, – Кулеба
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Хто і що стоїть за страйком перевізників на україно-польському кордоні
Хто і що стоїть за страйком перевізників на україно-польському кордоні
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
​Африканські виклики для України
​Африканські виклики для України
Перший зимовий дефіцит струму без масованих обстрілів. У чому причини?
Перший зимовий дефіцит струму без масованих обстрілів. У чому причини?
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни розгортають новосформовану десантну дивізію на окупованій Херсонщині, – розвідка Великої Британії

За її діяльністю стежитиме російський генерал, який "відповідає" за Херсон.

Росіяни розгортають новосформовану десантну дивізію на окупованій Херсонщині, – розвідка Великої Британії
Ілюстративне фото
Фото: AFP

Повітряно-десантні війська РФ почали розгортання новосформованої 104-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ймовірно на окупованій Херсонщині.

Про це повідомляє у мережі Х Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

У серпні міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про плани відновити цю дивізію, яку у 1998 році було скорочено до бригадного формування. До підпорядкованих підрозділів 104-тої дивізії, ймовірно, входять 337-й полк і 52-га артилерійська бригада.

 

Аналітики припускають, що бійці відновленої 104 дивізії будуть погано навчені й навряд чи відповідатимуть колишнім елітним стандартам ВДВ.

За її діяльністю стежитиме російський генерал – полковник Михайло Теплінський, який «відповідає» за Херсон. Його звичайна роль – головний командир ВДВ.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, за минулу добу, 29 листопада, Збройні сили ліквідували близько 1 180 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення по сьогодні армія РФ втратила на війні близько 328 760 осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies