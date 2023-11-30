Росіяни розгортають новосформовану десантну дивізію на окупованій Херсонщині, – розвідка Великої Британії

За її діяльністю стежитиме російський генерал, який "відповідає" за Херсон.

Повітряно-десантні війська РФ почали розгортання новосформованої 104-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ймовірно на окупованій Херсонщині.

Про це повідомляє у мережі Х Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

У серпні міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про плани відновити цю дивізію, яку у 1998 році було скорочено до бригадного формування. До підпорядкованих підрозділів 104-тої дивізії, ймовірно, входять 337-й полк і 52-га артилерійська бригада.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 November 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/OutuWDU2SR — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 30, 2023

Аналітики припускають, що бійці відновленої 104 дивізії будуть погано навчені й навряд чи відповідатимуть колишнім елітним стандартам ВДВ.

За її діяльністю стежитиме російський генерал – полковник Михайло Теплінський, який «відповідає» за Херсон. Його звичайна роль – головний командир ВДВ.

Нагадаємо, за минулу добу, 29 листопада, Збройні сили ліквідували близько 1 180 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення по сьогодні армія РФ втратила на війні близько 328 760 осіб.