Оборонці знищили за добу 1 180 окупантів та 13 танків ворога, – Генштаб

За минулу добу, 29 листопада, Збройні сили ліквідували близько 1 180 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення по сьогодні армія РФ втратила на війні близько 328 760 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.11.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 328 760 (+1180) осіб,

танків ‒ 5 551 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 10 340 (+28) од,

артилерійських систем – 7 909 (+1) од,

РСЗВ – 910 (+0) од,

засоби ППО ‒ 600 (+0) од,

літаків – 323 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 954 (+10),

крилаті ракети ‒ 1 567 (+0),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 361 (+13) од,

спеціальна техніка ‒ 1 124 (+3).

Нагадаємо, учора росіяни атакували на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Триває наступальна операція Збройних сил на Мелітопольському напрямку.