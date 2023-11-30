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Оборонці знищили за добу 1 180 окупантів та 13 танків ворога, – Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулося 101 бойове зіткнення.

Оборонці знищили за добу 1 180 окупантів та 13 танків ворога, – Генштаб
Фото: Головнокомандувач ЗСУ

За минулу добу, 29 листопада, Збройні сили ліквідували близько 1 180 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення по сьогодні армія РФ втратила на війні близько 328 760 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.  

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 328 760 (+1180) осіб,
  • танків ‒ 5 551 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10 340 (+28) од,
  • артилерійських систем – 7 909 (+1) од,
  • РСЗВ – 910 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 600 (+0) од,
  • літаків – 323 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 954 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 1 567 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 361 (+13) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1 124 (+3).

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Нагадаємо, учора росіяни атакували на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Триває наступальна операція Збройних сил на Мелітопольському напрямку.

 

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