Оборонці знищили за добу 1 180 окупантів та 13 танків ворога, – Генштаб

За минулу добу, 29 листопада, Збройні сили ліквідували близько 1 180 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення по сьогодні армія РФ втратила на війні близько 328 760 осіб.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 328 760 (+1180) осіб,
- танків ‒ 5 551 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10 340 (+28) од,
- артилерійських систем – 7 909 (+1) од,
- РСЗВ – 910 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 600 (+0) од,
- літаків – 323 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 954 (+10),
- крилаті ракети ‒ 1 567 (+0),
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 361 (+13) од,
- спеціальна техніка ‒ 1 124 (+3).
Нагадаємо, учора росіяни атакували на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Триває наступальна операція Збройних сил на Мелітопольському напрямку.