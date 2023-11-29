Головне за середу, 29 листопада: бої під Авдіївкою, засідання Ради Україна-НАТО, Зеленський на Одещині та Херсонщині

У Брюсселі 29 листопада відбулося перше засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Український міністр Дмитро Кулеба подякував усім союзникам за продовженні підтримки, але наголосив, що допомогу потрібно продовжувати. Про це він сказав на брифінгу на полях заходу.

"Ми маємо продовжувати. Ми маємо битися. Україна не збирається здаватися", – сказав він.

Кулеба нагадав, що метою України є відновлення території в міжнародно визнаних межах 1991 року, і "нічого нас не зупинить".

Докладніше – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 73 бойових зіткнення.

Ворог продовжує безуспішно вести штурмові дії на Авдіївському напрямку. За добу Сили оборони відбили 20 ворожих атак.

Ворог завдав 3 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив 8 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Авіація Сил оборони завдала 2 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 3 пункти управління, 2 склади боєприпасів та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 29 листопада – в нашій новині.

Упродовж середи росіяни завдали артилерійських ударів по Марганецькій громаді Нікопольщини. Унаслідок атак руйнувань зазнали житлові будинки, повідомив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

"Ворог активізувався в середині дня. Спрямував свою зброю на Нікопольщину. Районний центр атакував трьома дронами-камікадзе. Пошкодив приватний будинок. Марганецьку громаду обстріляв з важкої артилерії. Випустив десять снарядів", — повідомив він.

Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок влучання зруйновані багатоповерхівки.

Президент Володимир Зеленський відвідав Одеську область та взяв участь у нараді з військовими щодо захисту регіону.

"Сьогодні працюємо на Одещині. Розпочали з доповідей військових і наради щодо захисту регіону. Багато важливих питань. Оперативна обстановка та ведення бойових дій у межах відповідальності ОСУВ "Одеса". Ситуація в Чорному морі, протимінні заходи та гарантування безпеки "зернового коридору". Робота ППО Одещини, прикриття Одеси з повітря, інфраструктури "зернового коридору" та наших бригад", – повідомив глава держави у Telegram.

Під час відрядження Зеленський зустрівся із оборонцями, які захищають південь України та вручив їм державні нагороди.

Президент України також здійснив робочу поїздку до Херсонської області, де провів нараду щодо оперативної ситуації в регіоні та перебігу бойових дій на лівобережжі.

Він також поспілкувався з командирами бригад морської піхоти й ТрО, які виконують бойові завдання на Херсонському напрямку.

Крім того, обговорили оперативну ситуацію на лівому березі Херсонщини, перебіг бойових дій та подальші плани українських оборонців і їхні першочергові потреби. Йшлося, серед іншого, про додаткове забезпечення дронами та посилення фронтової ППО.

Верховний головнокомандувач вручив військовослужбовцям відзнаки “Хрест бойових заслуг”, а також ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та “За заслуги” ІІІ ступеня. З огляду на безпекову ситуацію, президент передав частину нагород командирам підрозділів для вручення за місцем служби.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!