Російські окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії

Впродовж середи росіяни завдали артилерійських ударів по Марганецькій громаді Нікопольщини. Внаслідок атак руйнувань зазнали житлові будинки. Про це повідомив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

"Ворог активізувався в середині дня. Спрямував свою зброю на Нікопольщину. Районний центр атакував трьома дронами-камікадзе. Пошкодив приватний будинок. Марганецьку громаду обстріляв з важкої артилерії. Випустив десять снарядів", — повідомив він.

Під час ворожив обстрілів ніхто не постраждав.

Нагадаємо, сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок влучання зруйновані багатоповерхівки.