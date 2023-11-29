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Російські окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії

Є руйнування житлових будинків.

Російські окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії
Фото: Сергій Лисак

Впродовж середи росіяни завдали артилерійських ударів по Марганецькій громаді Нікопольщини. Внаслідок атак руйнувань зазнали житлові будинки. Про це повідомив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА. 

"Ворог активізувався в середині дня. Спрямував свою зброю на Нікопольщину. Районний центр атакував трьома дронами-камікадзе. Пошкодив приватний будинок. Марганецьку громаду обстріляв з важкої артилерії. Випустив десять снарядів", — повідомив він.  

Під час ворожив обстрілів ніхто не постраждав.

Нагадаємо, сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок влучання зруйновані багатоповерхівки. 

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