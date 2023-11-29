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Столтенберг вважає, що F-16 змінять ситуацію у війні на краще, але фундаментальних змін очікувати не варто

Очільник НАТО зауважив, що ситуацію на полі бою може змінити застосування багатьох можливостей, які працюють одночасно.

Столтенберг вважає, що F-16 змінять ситуацію у війні на краще, але фундаментальних змін очікувати не варто
Фото: EPA/UPG

Генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі заявив, що винищувачі F-16, на яких зараз навчаються українські пілоти, посилять протиповітряну оборону України і допоможуть завдавати більших втрат окупаційній армії РФ, повідомляє "Європейська правда". 

"F-16 змінять ситуацію на краще. Вони посилять українські спроможності, щоб збільшити російські втрати. Також F-16 допоможуть посилити українську ППО", – зазначив Столтенберг.

Водночас він наголосив, що немає якогось одного типу зброї, здатного кардинально змінити ситуацію на полі бою.

"Нам треба усвідомити, що це (F-16. – ред.) не "срібна куля". Немає однієї системи, здатної фундаментально змінити ситуацію на полі бою. Це питання застосування багатьох можливостей, які працюють одночасно, щоб посунути росіян. Ми маємо готуватися до довгої і важкої битви", – додав генсек НАТО.

Нагадаємо, блок НАТО надав Україні рекомендації щодо першочергових реформ перед вступом. Зокрема, Україна бере зобов'язання у 2024 провести декілька реформ діджиталізації, зокрема системи управління військами. Київ зобов'язався також ухвалити низку законів, в тому числі антикорупційні. Має бути проведена боротьба з корупцією у військових закупівлях.

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