Столтенберг вважає, що F-16 змінять ситуацію у війні на краще, але фундаментальних змін очікувати не варто

Очільник НАТО зауважив, що ситуацію на полі бою може змінити застосування багатьох можливостей, які працюють одночасно.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі заявив, що винищувачі F-16, на яких зараз навчаються українські пілоти, посилять протиповітряну оборону України і допоможуть завдавати більших втрат окупаційній армії РФ, повідомляє "Європейська правда".

"F-16 змінять ситуацію на краще. Вони посилять українські спроможності, щоб збільшити російські втрати. Також F-16 допоможуть посилити українську ППО", – зазначив Столтенберг.

Водночас він наголосив, що немає якогось одного типу зброї, здатного кардинально змінити ситуацію на полі бою.

"Нам треба усвідомити, що це (F-16. – ред.) не "срібна куля". Немає однієї системи, здатної фундаментально змінити ситуацію на полі бою. Це питання застосування багатьох можливостей, які працюють одночасно, щоб посунути росіян. Ми маємо готуватися до довгої і важкої битви", – додав генсек НАТО.

Нагадаємо, блок НАТО надав Україні рекомендації щодо першочергових реформ перед вступом. Зокрема, Україна бере зобов'язання у 2024 провести декілька реформ діджиталізації, зокрема системи управління військами. Київ зобов'язався також ухвалити низку законів, в тому числі антикорупційні. Має бути проведена боротьба з корупцією у військових закупівлях.