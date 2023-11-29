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У листопаді росіяни почали частіше використовувати касетну керовану авіабомбу РБК-500, – МО Британії

Один РБК-500 може завдати ураження на площі в кілька сотень метрів. Літак-носій може випускати ці бомби за багато кілометрів від цілі. Зараз росіяни викроистовують ці бомби на Вугледарському напрямку та поблизу Авдіївки.

У листопаді росіяни почали частіше використовувати касетну керовану авіабомбу РБК-500, – МО Британії
РБК-500
Фото: Вікіпедія

У листопаді цього року російські військові, схоже, почали частіше використовувати касетну бомбу РБК-500, що має вагу 500 кг.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані своєї розвідки. 

Залежно від варіанту, кожен РБК-500 викидає приблизно від 100 до 350 суббоєприпасів. У свою чергу, кожен суббоєприпас зазвичай детонує або сотнями високошвидкісних осколків, або одним більшим протитанковим зарядом.

Повідомляється, що РБК-500 використовуються проти українських сил на Вугледарському напрямку та поблизу Авдіївки, обидва в Донецькій області.

Існує реальна ймовірність того, що, як і у випадку з іншими бомбами, що скидаються з повітря, Росія, ймовірно, нещодавно інтегрувала в РБК-500 комплект дистанційного керування польотом UMPC.

Це дозволяє літаку-носієві випускати боєприпаси за багато кілометрів від цілі. 

Зазначається, що російські комплекти керованих авіабомб загалом показали низьку точність. Однак, завдяки великій кількості суббоєприпасів, один РБК-500 може завдати ураження на площі в кілька сотень метрів, збільшуючи ймовірність завдати принаймні деякої шкоди призначеній цілі.

Нагадаємо, минулого тижня росіяни обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині касетними боєприпасами. Щонайменше троє людей загинули. Також відомо про 5 поранених.

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