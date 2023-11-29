Лабазюк вийшов під заставу ще в день обрання запобіжного заходу, – ЗМІ

Народний депутат Сергій Лабазюк, підозрюваний в пропозиції хабаря топпосадовцю Мінвідновлення, вийшов із СІЗО під заставу в 40,2 млн гривень.

Заставу внесли вчора, після обрання запобіжного заходу. Вийшов із СІЗО депутат теж вчора, тобто в день арешту, повідомили журналіст Олег Новіков та УП.

"За народного депутата групи «За майбутнє» Сергія Лабазюка внесли 40,26 млн грн застави ще вчора. Тоді ж він вийшов з-під варти під обовʼязки: прибувати за першим викликом; не відлучатися з Києва та Хмельницької області (дозволене вільне пересування між регіонами); здати закордонні паспорти та не спілкуватися зі свідками у справі тощо", – написав Новіков.

Джерела УП в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтвердили, що Лабазюк звільнений з-під варти.

Лабазюк ще вчора удень опублікував перший за час затримання допис у Facebook, де намагався заперечити провину.

Сергій Лабазюк був затриманий 24 листопада на спробі підкупу топпосадовця Міністерства відновлення. Він просив надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень. За це пообіцяв "винагороду" у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду.

Того ж дня було затримано народного депутата Одарченка ("Слуга народу"), який за біткоїни просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.

Лабазюк – мажоритарник із Хмельницької області, який уперше обрався до Верховної Ради в 2012 як самовисуванець, потім перебирався в 2014 і 2019. У 2014 році був обраний за округом у Хмельницькій області як безпартійний самовисуванець. До поточного скликання потрапив за тим же округом 188, і теж як самовисуванець, але в 2020 увійшов до "За майбутнє".

Голосував за скандальну містобудівну реформу. Власник будівельного і агробізнесу.