Українські військові знищили ще 1 140 російських окупантів

З початку повномасштабної війни РФ проти України по 29 листопада Сили оборони знищили близько 327 580 російських окупантів, за минулу добу – близько 1 140 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.11.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 327 580 (+1 140) осіб,

танків ‒ 5 538 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 10 312 (+27) од,

артилерійських систем – 7 908 (+32) од,

РСЗВ – 910 (+3) од,

засоби ППО ‒ 600 (+3) од,

літаків – 323 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 944 (+39),

крилаті ракети ‒ 1 567 (+2),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 348 (+46) од,

спеціальна техніка ‒ 1 121 (+8).

Нагадаємо, минулої доби росіяни безуспішно наступали на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках. Триває наступ Збройних сил на Мелітопольському напрямку.