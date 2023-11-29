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Українські військові знищили ще 1 140 російських окупантів

Протягом минулої доби на фронті відбулося 87 бойових зіткнень.

Українські військові знищили ще 1 140 російських окупантів
Фото: скрин відео

З початку повномасштабної війни РФ проти України по 29 листопада Сили оборони знищили близько 327 580 російських окупантів, за минулу добу – близько 1 140 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 327 580 (+1 140) осіб,
  • танків ‒ 5 538 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10 312 (+27) од,
  • артилерійських систем – 7 908 (+32) од,
  • РСЗВ – 910 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 600 (+3) од,
  • літаків – 323 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 944 (+39),
  • крилаті ракети ‒ 1 567 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 348 (+46) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1 121 (+8).

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Нагадаємо, минулої доби росіяни безуспішно наступали на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках. Триває наступ Збройних сил на Мелітопольському напрямку.

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