В Києві продовжили термін реконструкції Дегтярівського шляхопроводу

Рух транспорту буде перекрито до 20 грудня.

Термін закриття проїзду Дегтярівським шляхопроводом у Києві продовжено.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“Триває реконструкція Дегтярівського шляхопроводу на перетині вулиць Дегтярівської та Олександра Довженка”, - йдеться у повідомленні.

Закриття руху транспорту до 20 грудня продовжено у зв’язку з аварійною ситуацією, що сталася на будівельному майданчику під час монтажу балок.

В КМДА наголосили, що усунення всіх наслідків, спричинених аварійною ситуацією, здійснювалося коштом підрядника, вартість реконструкції не збільшилася.

Нагадаємо, в кінці вересня у Києві під час ремонтних робіт обвалилися декілька прольотів Дегтярівського мосту.