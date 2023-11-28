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В Києві продовжили термін реконструкції Дегтярівського шляхопроводу

Рух транспорту буде перекрито до 20 грудня.

В Києві продовжили термін реконструкції Дегтярівського шляхопроводу
Дегтярівський міст
Фото: Прокуратура Києва

Термін закриття проїзду Дегтярівським шляхопроводом у Києві продовжено. 

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“Триває реконструкція Дегтярівського шляхопроводу на перетині вулиць Дегтярівської та Олександра Довженка”, - йдеться у повідомленні.

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Закриття руху транспорту до 20 грудня продовжено у зв’язку з аварійною ситуацією, що сталася на будівельному майданчику під час монтажу балок. 

В КМДА наголосили, що усунення всіх наслідків, спричинених аварійною ситуацією, здійснювалося коштом підрядника, вартість реконструкції не збільшилася.

Нагадаємо, в кінці вересня у Києві під час ремонтних робіт обвалилися декілька прольотів Дегтярівського мосту.

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