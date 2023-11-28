В Києві продовжили термін реконструкції Дегтярівського шляхопроводу

Термін закриття проїзду Дегтярівським шляхопроводом у Києві продовжено.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
“Триває реконструкція Дегтярівського шляхопроводу на перетині вулиць Дегтярівської та Олександра Довженка”, - йдеться у повідомленні.
Закриття руху транспорту до 20 грудня продовжено у зв’язку з аварійною ситуацією, що сталася на будівельному майданчику під час монтажу балок.
В КМДА наголосили, що усунення всіх наслідків, спричинених аварійною ситуацією, здійснювалося коштом підрядника, вартість реконструкції не збільшилася.
Нагадаємо, в кінці вересня у Києві під час ремонтних робіт обвалилися декілька прольотів Дегтярівського мосту.