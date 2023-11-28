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Нікопольщина пережила за день з десяток атак, - голова ОВА

Внаслідок атак окупантів є загиблий та поранені.

Нікопольщина пережила за день з десяток атак, - голова ОВА
Фото: Сергій Лисак

За день 28 листопада Нікопольщина Дніпропетровської області пережила з десяток атак. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, росіяни атакували Нікополь дронами-камікадзе. Через це постраждав 43-річний мирний мешканець. 

Загалом по Нікополю та Марганецькій громаді росіяни били з важкої артилерії та кількома БпЛА. 

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Внаслідок обстрілів були пошкоджені адмінбудівля, комунальне та 2 промислові підприємства, 3 багатоповерхівки і 13 приватних осель. 

Через обстріл в одному з будинків зайнялася квартира.

Також російськими обстрілами було побито 7 авто, лінії електропередач і газопроводи.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, зранку окупанти вдарили по Нікополю. Артилерійський снаряд поцілив по п’ятиповерхівці.Загинув 63-річний чоловік, постраждали дві жінки – 65 та 63 років.

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