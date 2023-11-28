Внаслідок атак окупантів є загиблий та поранені.

За день 28 листопада Нікопольщина Дніпропетровської області пережила з десяток атак.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, росіяни атакували Нікополь дронами-камікадзе. Через це постраждав 43-річний мирний мешканець.

Загалом по Нікополю та Марганецькій громаді росіяни били з важкої артилерії та кількома БпЛА.

Внаслідок обстрілів були пошкоджені адмінбудівля, комунальне та 2 промислові підприємства, 3 багатоповерхівки і 13 приватних осель.

Через обстріл в одному з будинків зайнялася квартира.

Також російськими обстрілами було побито 7 авто, лінії електропередач і газопроводи.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, зранку окупанти вдарили по Нікополю. Артилерійський снаряд поцілив по п’ятиповерхівці.Загинув 63-річний чоловік, постраждали дві жінки – 65 та 63 років.