За день 28 листопада Нікопольщина Дніпропетровської області пережила з десяток атак.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зокрема, росіяни атакували Нікополь дронами-камікадзе. Через це постраждав 43-річний мирний мешканець.
Загалом по Нікополю та Марганецькій громаді росіяни били з важкої артилерії та кількома БпЛА.
Внаслідок обстрілів були пошкоджені адмінбудівля, комунальне та 2 промислові підприємства, 3 багатоповерхівки і 13 приватних осель.
Через обстріл в одному з будинків зайнялася квартира.
Також російськими обстрілами було побито 7 авто, лінії електропередач і газопроводи.
Нагадаємо, зранку окупанти вдарили по Нікополю. Артилерійський снаряд поцілив по п’ятиповерхівці.Загинув 63-річний чоловік, постраждали дві жінки – 65 та 63 років.