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Росіяни обстріляли Середину-Буду на Сумщині. Є жертви, серед них - дитина

Семирічна дівчинка померла від травм у лікарні.

Росіяни обстріляли Середину-Буду на Сумщині. Є жертви, серед них - дитина

Росіяни обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру міста Середина-Буда на Сумщині.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Атаку зафіксували близько 12.30 28 листопада. Від обстрілів були зруйновані щонайменше п'ять приватних будинків, з-під завалів дістали тіла двох загиблих жінок та двох поранених чоловіків. 

Також у своєму авто поранення отримали цивільний та його семирічна падчерка. Згодом дівчинка померла в лікарні.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Нагадаємо, цього місяця на своєму подвір'ї загинув від російських обстрілів ще один житель Середини-Буди.

Нині росіяни вдарили по підприємству у Торецьку на Донеччині. Є четверо поранених.

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