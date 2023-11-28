Для повернення "скіфського золота" до України СБУ ще в 2014 році відкрила провадження про незаконне перебування цінностей

Повернути до України "скіфське золото" з Нідерландів вдалося, зокрема, завдяки зусиллям СБУ і Бюро економічної безпеки.

Згідно з підписаними угодами, всю старовинну колекцію мали повернути в Україну влітку 2014 року. Але цього не відбулося – артефакти залишилися за кордоном, а посадовці кримських музеїв, які тоді переїхали до Києва, самоусунулися від виконання своїх обов’язків, йдеться у повідомленні СБУ.

У зв’язку з цим у 2014 році СБУ відкрило провадження за фактами незаконного перебування культурних цінностей за кордоном. З того часу тривали процесуальні дії та судові процеси щодо повернення українських старожитностей.

У рамках кримінального провадження зібрали матеріали, які дозволили Верховному Суду Нідерландів прийняти остаточне рішення у цьому питанні на користь України.

Крім того, суд відхилив так звану касаційну скаргу окупаційних "адміністрацій музеїв" у тимчасово захопленому Криму щодо передачі їм українських артефактів.

"Ми повернули додому не просто цінності, які були вивезені з Криму в 2013 році, а частинку своєї історії. Для СБУ, як і загалом для нашої держави, ця справа – символічна. Вона показує, що Україна ніколи не віддає того, що належить їй по Закону. Так само, як українці повернули «Скіфське золото», так само повернемо Крим, Донбас і решту окупованих територій. Ми будемо битися за своїх людей, за свої цінності і за свою історію!" – прокоментував голова СБУ Василь Малюк.

Нагадаємо, що так зване скіфське золото уже повернулося до України. Воно зберігатимуться у Києві, допоки Україна не відвоює Крим.

З лютого по серпень 2014 року в Музеї Алларда Пірсона тривала виставка “Крим: золото й таємниці Чорного моря”. На ній демонструвалися предмети з колекцій Національного музею історії України та чотирьох музеїв Криму: Національного заповідника “Херсонес Таврійський” (Севастополь), Центрального музею Тавриди (Сімферополь), Бахчисарайського історико-культурного заповідника та Керченського історико-археологічного заповідника. У лютому 2014 року РФ почала окупацію Криму. Предмети з колекції Національного музею історії України повернулися до Києва після завершення виставки, але повертати цінності з кримських музеїв на територію, не підконтрольну українській владі, стало неможливим.

Остаточно судові розгляди щодо того, куди Нідерланди мають відправити "скіфське золото", тривали аж до 2023.