ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ГоловнаСуспільствоВійна

Президент Зеленський заслухав доповідь голови СБУ щодо протидії окупантам і колаборантам

СБУ продовжує знищувати російську логістику.

Президент Зеленський заслухав доповідь голови СБУ щодо протидії окупантам і колаборантам
Володимир Зеленський і Василь Малюк
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь глави СБУ Василя Малюка про результати роботи щодо протидії окупантам і колаборантам.

Про це Президент повідомив у Телеграмі. 

"Голова Служби безпеки України Василь Малюк доповів про результати Служби в протидії російським окупантам і колаборантам. Важливо, що Служба безпеки України залишається максимально влучною у наших далекобійних операціях та знищенні російської логістики. Також напрацьовуємо формати подальшого розвитку державних інституцій України", – повідомив глава держави.
﻿
