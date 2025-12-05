Президент Зеленський заслухав доповідь голови СБУ щодо протидії окупантам і колаборантам

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь глави СБУ Василя Малюка про результати роботи щодо протидії окупантам і колаборантам.

Про це Президент повідомив у Телеграмі.

"Голова Служби безпеки України Василь Малюк доповів про результати Служби в протидії російським окупантам і колаборантам. Важливо, що Служба безпеки України залишається максимально влучною у наших далекобійних операціях та знищенні російської логістики. Також напрацьовуємо формати подальшого розвитку державних інституцій України", – повідомив глава держави.