На Ставці ухвалили новий підхід до розподілу мобілізованих між військовими частинами

Розподіл мобілізованих відбуватиметься ще до початку базової підготовки. 

На Ставці ухвалили новий підхід до розподілу мобілізованих між військовими частинами
Заступник керівника ОПУ Павло Паліса
Фото: Олександр Ратушняк

Сьогодні на Ставці Верховного Головнокомандувача ухвалили справедливий, рівномірний та передбачуваний підхід до розподілу мобілізованих між військовими частинами ще до початку базової підготовки. 

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

“Це означає, що кожна бригада, яка виконує бойові завдання на лінії зіткнення, щомісяця отримуватиме стабільну, визначену кількість мобілізованих. Ручних рішень має стати менше, а запрацювати має чітка система, яка дає командирам можливість планувати відновлення та навчання особового складу”, - зазначив Павло Паліса.

Він запевнив, що підготовка новобранців проходитиме максимально наближено до умов конкретної бригади. Наразі 37 бойових бригад мають право самостійно проводити базову військову підготовку, і в планах розширення цих спроможностей.

Водночас там, де своїх навчальних можливостей поки немає, підготовка відбуватиметься в навчальних центрах та навчальних батальйонах армійських корпусів. Цю підготовку будуть повністю супроводжувати інструктори з бригади.

Заступник керівника ОП зауважив, що це дасть прогнозованість та можливість бригадам формувати свої навчальні цикли, злагоджувати підрозділи, працювати з людьми системніше.
