В Україні створять Науково-дослідний центр Сил підтримки ЗСУ.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Ця установа буде проводити широкий спектр досліджень пошукового, теоретичного та експериментального характеру. Її напрацювання допоможуть швидше адаптуватись до динамічних умов війни, модернізувати армію в мирний час, узагальнити та залучити досвід інших країн, оновити доктрини на стратегічному та оперативному рівнях», - пояснила глава уряду.

Свириденко запевнила, що забезпечить «постійну готовність українського війська до ефективної оборони».