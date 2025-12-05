ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Україна повернула сімох дітей з російської окупації

Діти жили в російських інтернатах, а деяких загрожувало незаконне "усиновлення" в російські родини.

Україна повернула сімох дітей з російської окупації
семеро українських дітей повернулися з російської окупації
Фото: Дмитро Лубінець

Напередодні Дня Святого Миколая до України повернулися семеро дітей, яких росіяни викрали та незаконно вивезли до РФ. 

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Повернення стало можливим завдяки роботі команди Офісу Омбудсмана в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Особливу подяку Лубінець висловив Першій Леді США Меланії Трамп, яка надала гуманітарну підтримку українським зусиллям. За словами Омбудсмана, робота Меланії Трамп показала свою ефективність. 

За словами Лубінця, процес повернення кожної дитини є тривалим, багатоступеневим та непередбачуваним. Фахівці Офісу щоденно опрацьовували логістику, юридичні питання, фінансування та безпекові деталі операції.

Серед дітей, які змогли повернутися додому, хлопець з Херсонщини, який мав залишитися у бабусі "на кілька тижнів", але провів роки на окупованій території. Окупаційні органи вже готували його відправлення до інтернату, однак дитину вдалося повернути матері.

Брати-близнюки, чия мама померла в Росії. Після її смерті хлопців помістили до російського інтернату. Тепер вони знову разом із рідною тіткою.

Підліток, який виїхав до Європи з батьком, але опинився в Росії у родичів, тепер також повернувся на Батьківщину.

Дівчинка з Харківщини, яка пережила поранення, втрату батька та загрозу незаконного "усиновлення" в російську сім’ю.

Усі діти, яких вдалося повернути з окупації — віком від 8 до 16 років, один із них невдовзі святкуватиме своє 17-річчя вже вдома, з рідними.

Офіс Омбудсмана продовжує супроводжувати кожну дитину після повернення, забезпечуючи психологічну, соціальну та правову підтримку.

«Наше завдання — не лише повернути дитину додому, а й допомогти їй адаптуватися після пережитих подій. Кожна історія — унікальна і болісна», — наголосив Лубінець.
