Бойові дії на Донеччині, 180 бойових зіткнень, ворожі обстріли, справа про напад на ветерана у Львові. Яким запам’ятається 1381-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 5 грудня відбулося 180 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку - майже пів сотні боєзіткнень, на Костянтинівському напрямку відбулось ще 25 боєзіткнень.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 5 грудня – в новині.

Росія зосередила уздовж лінії фронту протяжністю близько 1255 кілометрів понад 710 тисяч військових, заявив в інтерв’ю Sky News заявив Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.

За словами головнокомандувача, така концентрація ворожих сил супроводжується значними втратами з боку російської армії. "Російська сторона втрачає від 1 000 до 1 100 солдатів щодня, і більшість — це безповоротні втрати", — наголосив Сирський.

Генерал підкреслив, що попри великі ресурси, РФ намагається просуватися одночасно на багатьох ділянках: "На цьому етапі російська армія намагається наступати практично по всій лінії фронту".

Сирський також зазначив, що Україна проводить стратегічну оборонну операцію, утримуючи позиції та завдаючи ударів у тилових районах противника.

На Сіверському напрямку окупанти розстріляли військовослужбовця ЗСУ під час здачі в полон.

"Під час зачистки приватного сектору біля села Свято-Покровське військовий рф знайшов у напівзруйнованому домоволодінні українського захисника. Коли боєць ЗСУ вийшов із піднятими руками, щоб здатися в полон, окупант із засідки підступно відкрив вогонь", – повідомляє Офіс генпрокурора. Поранений український воїн спробував укритися, однак російський окупант добив його пострілом з автомата.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

У Сумах російські війська вдарили безпілотником по багатоквартирному житловому будинку. Унаслідок атаки зруйновані покрівля та перекриття, повідомляє ДСНС України.

"Унаслідок влучання в дах 4-поверхівки над однієї з квартир частково зруйнована покрівля та перекриття. За допомогою техніки для проведення висотних робіт рятувальники обстежили території та надали першочергову допомогу громадянам", – зазначають у ДСНС.

Обійшлося без постраждалих.

У Чернігівській області сталася масштабна аварія в енергомережі, внаслідок якої без світла залишилося близько 90% споживачів, повідомила пресслужба АТ «Чернігівобленерго».

«О 14:12 внаслідок системної аварії в мережі області знеструмлено 90% абонентів. Просимо зберігати спокій і терпіння. Енергетики працюють», — йдеться у повідомленні компанії.

Львівський суд помістив під варту без права на заставу затриманого за напад з ножем на ветерана, військовослужбовця Юрія Бондаренка, пишуть Радіо Свобода і Суспільне.

У коментарі журналістам перед початком засідання затриманий заявив, що під час перевірки документів військовими і правоохоронцями з групи оповіщення "не хотів лізти в Резерв". Він також сказав, що викликав адвоката. Затриманий звинуватив "працівників у формі" в побитті й стверджував, що не пам'ятає нападу. При цьому він визнав, що ніж з місця злочину – його.

Затриманого підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та ч. 3 ст. 350 (Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок) Кримінального кодексу України, розповіли в обласній поліції.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!