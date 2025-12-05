ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ГоловнаСуспільствоЖиття

Екіпаж "Білих янголів" потрапив під ворожий обстріл під час евакуації людей із Сумщини

Ворожий снаряд вибухнув позаду службового авто.

Екіпаж "Білих янголів" потрапив під ворожий обстріл під час евакуації людей із Сумщини
За три роки групи “Білий янгол” евакуювали понад 27 тисяч громадян
Фото: Нполіія

Екіпаж "Білих янголів" здійснив дві евакуації з прикордоння Сумщини. Під час евакуації правоохоронці потрапили під ворожий обстріл.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Під час першого виїзду до Білопільської громади екіпаж евакуював 72-річну жінку та її 69-річного брата.

"Шлях назад виявився надзвичайно небезпечним:  ворожий снаряд вибухнув просто позаду службового автомобіля. Лише завдяки професійним діям поліцейських вдалося уникнути трагедії. Авто зазнало незначних пошкоджень, однак усі залишилися цілими", – ідеться у повідомленні.

Уже за кілька годин після першої операції екіпаж вирушив на новий виклик — до Краснопільської громади. Там допомоги потребувало літнє подружжя. Люди довго переживали інтенсивні обстріли. 

Поліцейські оперативно організували евакуацію та доставили сімʼю до визначеної локації, де родині надали подальшу підтримку.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies