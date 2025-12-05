За три роки групи “Білий янгол” евакуювали понад 27 тисяч громадян

Екіпаж "Білих янголів" здійснив дві евакуації з прикордоння Сумщини. Під час евакуації правоохоронці потрапили під ворожий обстріл.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Під час першого виїзду до Білопільської громади екіпаж евакуював 72-річну жінку та її 69-річного брата.

"Шлях назад виявився надзвичайно небезпечним: ворожий снаряд вибухнув просто позаду службового автомобіля. Лише завдяки професійним діям поліцейських вдалося уникнути трагедії. Авто зазнало незначних пошкоджень, однак усі залишилися цілими", – ідеться у повідомленні.

Уже за кілька годин після першої операції екіпаж вирушив на новий виклик — до Краснопільської громади. Там допомоги потребувало літнє подружжя. Люди довго переживали інтенсивні обстріли.

Поліцейські оперативно організували евакуацію та доставили сімʼю до визначеної локації, де родині надали подальшу підтримку.