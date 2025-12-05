Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Ще двоє зрадників, які воювали проти Сили оборони України, отримали по 15 років тюрми, – СБУ

Один із засуджених отримав заочний вирок.

Ще двоє зрадників, які воювали проти Сили оборони України, отримали по 15 років тюрми, – СБУ
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

За матеріалами військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали ще двоє зрадників, які воювали проти України. 

Як повідомляють в СБУ, один із засуджених отримав заочний вирок, оскільки переховується у тимчасово окупованому Криму.

Слідством встановлено, що обидва зловмисники – жителі українського півострова Крим, які після його захоплення вступили до збройних формувань рашистів.

Йдеться про 52-річного мешканця Сімферополя, який виїхав у росію, де у Смоленському військкоматі підписав контракт з міноборони рф.

Його призначили на посаду стрільця 37-го мотострілецького полку країни-агресора і після нетривалої підготовки перекинули атакувати позиції ЗСУ на Лиманському напрямку.

Восени 2024 року українські захисники знищили весь особовий склад штурмової групи окупантів, а бойовика взяли у полон як єдиного вцілілого під час боїв за селище Терни.

Інший зловмисник отримав заочний вирок за держзраду. Ним виявився колишній інженер групи технологічного забезпечення Центру управління польотами космічних апаратів України, що дислокувався у Євпаторії.

Після захоплення установи у 2014 році військовий перейшов на бік ворога і надав рашистам повний доступ до секретної документації режимного об’єкта.

За це зраднику вручили російський паспорт та зарахували до лав окупаційного угруповання рф на півострові з присвоєнням звання "майор".

За матеріалами СБУ суд визнав обох зловмисників винними відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 1 ст. 408 (дезертирство).

Оскільки один із засуджених перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Донецької обласної та Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.
