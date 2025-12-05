Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Андрющенко: росіяни перекидають морську піхоту через окупований Маріуполь у напрямку Гуляйполя

Росіяни використовують шлях "в обхід": Крим-Бердянськ-Маріуполь.

Андрющенко: росіяни перекидають морську піхоту через окупований Маріуполь у напрямку Гуляйполя
Фото: Петро Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано чергове перекидання живої сили російських військ у напрямку Гуляйполя в Запорізькій області. 

Про це повідомляє ексрадник мера Маріуполя та керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, окупаційні війська вкотре використовують маршрут "великим крюком": Крим — Бердянський напрямок — Маріуполь, а не прямий шлях через Мелітополь, Токмак та Пологи.

Андрющенко наголошує, що така логістична схема може свідчити про створення або підготовку бази для постійного розміщення російських підрозділів саме в Маріуполі. Він також зазначив, що росіяни знову перекидають морську піхоту через місто.

Він підкреслив, що активність противника в регіоні зростає, а Маріуполь продовжує виконувати роль ключового хабу окупантів для переміщення військ у бік Запорізького фронту.
