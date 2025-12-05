Андрющенко: росіяни перекидають морську піхоту через окупований Маріуполь у напрямку Гуляйполя

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано чергове перекидання живої сили російських військ у напрямку Гуляйполя в Запорізькій області.

Про це повідомляє ексрадник мера Маріуполя та керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, окупаційні війська вкотре використовують маршрут "великим крюком": Крим — Бердянський напрямок — Маріуполь, а не прямий шлях через Мелітополь, Токмак та Пологи.

Андрющенко наголошує, що така логістична схема може свідчити про створення або підготовку бази для постійного розміщення російських підрозділів саме в Маріуполі. Він також зазначив, що росіяни знову перекидають морську піхоту через місто.

Він підкреслив, що активність противника в регіоні зростає, а Маріуполь продовжує виконувати роль ключового хабу окупантів для переміщення військ у бік Запорізького фронту.