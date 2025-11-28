ЦПД: інформація про "проникнення у Гуляйполе російських військ" не відповідає дійсності

Сили оборони України знищили російські підрозділи під Гуляйполем і стабілізували ситуацію.

У Центрі протидії дезінформації спростували російські фейки щодо "захід армії РФ у Гуляйполе" на Запорізькому напрямку.

Як зазначають у ЦПД, Сили оборони України знищили росіян, які намагалися зайти в місто, та стабілізували ситуацію на цій ділянці фронту.

"Складні бої тривають, станом на зараз ситуація стабілізована", — повідомив керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко.

Також речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що командування вчасно вжило необхідні заходи для покращення оборонної ситуації на Гуляйпільському напрямку. На цю ділянку фронту були перекинуті резерви.

"Сили оборони України попри все продовжують стримувати ворога і роблять усе, аби не соромно було перед полеглими побратимами та власною гідністю", — підкреслив речник.

Росія активно розганяє фейки, аби посіяти паніку, емоційний тиск та підірвати довіру до Збройних Сил України. Українців закликають орієнтуватися виключно на офіційні та перевірені джерела інформації.