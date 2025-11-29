У Харкові внаслідок ворожого авіаудару РФ пошкоджено територію кладовища

У Салтівському районі зафіксовано влучання по території кладовища: пошкоджено пам’ятники, могили, дорожнє покриття.

Збройні сили рф завдали авіаційного удару по Харкову 28 листопада близько 20:40.

"За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У Харкові внаслідок вечірнього авіаудару РФ по Сатівському району, пошкоджено територію кладовища.

