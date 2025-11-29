У Харкові внаслідок ворожого авіаудару РФ пошкоджено територію кладовища

У Харкові внаслідок вечірнього авіаудару РФ по Сатівському району, пошкоджено територію кладовища.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
"За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", ідеться у повідомленні.
Збройні сили рф завдали авіаційного удару по Харкову 28 листопада близько 20:40.
У Салтівському районі зафіксовано влучання по території кладовища: пошкоджено пам’ятники, могили, дорожнє покриття.
- Унаслідок атаки РФ у Немишлянському районі Харкова постраждала одна людина.