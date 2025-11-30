США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі сили ППО знищили 104 із 122 ворожих БпЛА, якими РФ атакувала Україну

Зафіксовано влучання балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Уночі сили ППО знищили 104 із 122 ворожих БпЛА, якими РФ атакувала Україну
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Уночі 30 листопада росіяни атакували Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" і 122-ма ударними дронами. Сили ППО знешкодили 104 ворожі безпілотники.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 30 листопада (з 19:00 29 листопада) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим та 122-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 75 із них – "шахеди", – ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 104 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
