Армія ворога атакувала Харківщину дронами і КАБами, постраждали люди

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей.
Як розповів у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, у селищі Козача Лопань Дергачівської громади постраждали 36-річний і 39-річний чоловіки, а у с. Мартове Печенізької громади – 47-річна і 74-річна жінки.
Також медики надали допомогу 38-річному чоловіку, який зазнав травм внаслідок вибуху невідомого предмету в м. Куп’янськ 26 жовтня.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 3 КАБ;
- 6 БпЛА типу «Герань-2»;
- 4 fpv-дрони;
- 5 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Богодухівському районі пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, енергомережі (с. Одноробівка), 2 приватні будинки, електромережі (с. Костянтинівка), 2 автомобілі (сел. Золочів), 2 приватні будинки, господарчі споруди, електромережі, 2 автомобілі (с. Клинова-Новоселівка);
- у Харківському районі пошкоджено автомобіль (сел. Козача Лопань);
- у Чугуївському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Мартове), складське приміщення (сел. Печеніги).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 27 людей. Залишилися 26 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 13 899 людей.
На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ та Синельникове.
На Куп’янському напрямку вчора противник наступальних дій не проводив.