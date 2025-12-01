Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Армія ворога атакувала Харківщину дронами і КАБами, постраждали люди

Від ударів окупантів потерпали 9 населених пунктів області. 

Армія ворога атакувала Харківщину дронами і КАБами, постраждали люди
Наслідки російського обстрілу
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей.

Як розповів у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, у селищі Козача Лопань Дергачівської громади постраждали 36-річний і 39-річний чоловіки, а у с. Мартове Печенізької громади – 47-річна і 74-річна жінки.

Також медики надали допомогу 38-річному чоловіку, який зазнав травм внаслідок вибуху невідомого предмету в м. Куп’янськ 26 жовтня.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 3 КАБ;
  • 6 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 4 fpv-дрони;
  • 5 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, енергомережі (с. Одноробівка), 2 приватні будинки, електромережі (с. Костянтинівка), 2 автомобілі (сел. Золочів), 2 приватні будинки, господарчі споруди, електромережі, 2 автомобілі (с. Клинова-Новоселівка);
  • у Харківському районі пошкоджено автомобіль (сел. Козача Лопань);
  • у Чугуївському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Мартове), складське приміщення (сел. Печеніги).

наслідки російського обстрілу
Фото: Харківська ОВА
наслідки російського обстрілу

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 27 людей. Залишилися 26 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 13 899 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ та Синельникове. 

На Куп’янському напрямку вчора противник наступальних дій не проводив.
