ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Київ. Скасована прем’єра
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Про американський “мирний план” та його пункти
Війна

У Херсоні фіксуються чергові випадки дистанційного мінування

Міни, ймовірно, наявні у двох локаціях.

Міна-"пелюстка", ілюстративне фото
Фото: Поліція Херсонщини

У Дніпровському районі Херсона фіксуються чергові випадки дистанційного мінування. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Наразі ворожі міни-”пелюстки”, ймовірно, наявні на розі вулиць Перекопської та Поповича, а також Залаегерсег і Кримської”, - зазначили в поліції.

Правоохоронці закликають обмежити пересування вказаним районом, оскільки площа мінування може бути значнішою.
