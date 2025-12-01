У Херсоні фіксуються чергові випадки дистанційного мінування

Міни, ймовірно, наявні у двох локаціях.

У Дніпровському районі Херсона фіксуються чергові випадки дистанційного мінування.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Наразі ворожі міни-”пелюстки”, ймовірно, наявні на розі вулиць Перекопської та Поповича, а також Залаегерсег і Кримської”, - зазначили в поліції.

Правоохоронці закликають обмежити пересування вказаним районом, оскільки площа мінування може бути значнішою.