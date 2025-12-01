У Херсоні фіксуються чергові випадки дистанційного мінування

У Дніпровському районі Херсона фіксуються чергові випадки дистанційного мінування.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.
“Наразі ворожі міни-”пелюстки”, ймовірно, наявні на розі вулиць Перекопської та Поповича, а також Залаегерсег і Кримської”, - зазначили в поліції.
Правоохоронці закликають обмежити пересування вказаним районом, оскільки площа мінування може бути значнішою.
В Херсоні 58-річний чоловік підірвався на міні та отримав тяжкі поранення.
13 листопада на вулицях Херсона знову виявили протипіхотні міни-пелюстки.