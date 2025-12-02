Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Сирський: ​ЗСУ вдалося суттєво покращити тактичне положення в Купянську

"Працюємо над поступовим витісненням ворога з його плацдарму на північ від міста, а також із низки інших районів, де росіяни поки зберігають свою присутність"

Фото: Генштаб

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про продовження зачистки Куп’янська від російських окупантів.

Про це він написав у фейсбуці.

Сирський зазначив, що працював в частинах пошуково-ударного угруповання та тактичної групи Купʼянськ.

"Змістовна розмова з командним складом пошуково-ударного угруповання. Обговорили виконання заходів для стабілізації ситуації в районі Куп’янська. Заслухав доповіді щодо оперативної обстановки – інформація обнадійлива. Нашим підрозділам вдалося суттєво покращити тактичне положення безпосередньо в місті. Шляхи інфільтрації диверсійно-розвідувальних груп противника блоковані", - написав він. 

Головнокомандувач зазначив, що триває зачистка території Куп’янська від російських окупантів, які "мають успіхи хіба що в площині пропаганди". 

"Працюємо над поступовим витісненням ворога з його плацдарму на північ від міста, а також із низки інших районів, де росіяни поки зберігають свою присутність", - наголосив Сирський.

Він поспілкувався з особовим складом. Віддав вказівки для забезпечення наших військ відповідно до потреб, зокрема додатковими засобами для посилення вогневого впливу на ворога.

"Відзначаю щільну взаємодію та узгодженість дій на Куп’янському напрямку різних складових Сил оборони України – Збройних Сил, Національної гвардії тощо", - додав головком.
