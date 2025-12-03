Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російських нафтобаз “Дмітрієвська” та "Лівни"

Також Сили оборони знищили розрахунок БпЛА окупантів та уражено РЛС самопідйомній плавучій буровій установці "Сиваш".

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російських нафтобаз “Дмітрієвська” та "Лівни"
Генштаб підтвердив ураження НПЗ в Росії
Фото: Генштаб

Сили оборони уразили дві російські нафтобази "Дмітрієвська" і "Лівни", а також знищили на аеродромі "Саки" три ворожі розвідувально-ударні дрони "Оріон".

Інформацію про ураження підтверджує Генштаб ЗСУ.

"В рамках зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 3 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу “Дмітрієвська” у Тамбовській області рф. Об’єкт задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії", ідеться у повідомленні.

Унаслідок ураження на нафтобазі горить декілька резервуарів для нафтопродуктів. Результати влучань уточнюються.

Окрім того, уражено пост технічного спостереження на морській стаціонарній платформі МСП-4 в акваторії Чорного моря. 

За попередньою інформацією, знищено розрахунок БпЛА окупантів та уражено РЛС надводної обстановки на самопідйомній плавучій буровій установці "Сиваш". Інші результати уточнюються. 

Також Сили оборони знищили три розвідувально-ударні БпЛА типу "Оріон" під час ураження 27 листопада 2025 року аеродрому Саки (Новофедорівка, тимчасово окупована територія українського Криму). Вартість одного такого російського безпілотника оцінюється  у приблизно 5 млн доларів США. 

Літальний апарат має розмах крила 16,3 метра та може перебувати у повітрі до 24 годин.

Разом з тим підтверджено ураження 2 грудня 2025 року нафтобази “Лівни” в Орловській області рф, з подальшим горінням двох резервуарів РВ-5000 внаслідок влучання ударних БпЛА.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies