Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російських нафтобаз “Дмітрієвська” та "Лівни"

Також Сили оборони знищили розрахунок БпЛА окупантів та уражено РЛС самопідйомній плавучій буровій установці "Сиваш".

Сили оборони уразили дві російські нафтобази "Дмітрієвська" і "Лівни", а також знищили на аеродромі "Саки" три ворожі розвідувально-ударні дрони "Оріон".

Інформацію про ураження підтверджує Генштаб ЗСУ.

"В рамках зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 3 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу “Дмітрієвська” у Тамбовській області рф. Об’єкт задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії", ідеться у повідомленні.

Унаслідок ураження на нафтобазі горить декілька резервуарів для нафтопродуктів. Результати влучань уточнюються.

Окрім того, уражено пост технічного спостереження на морській стаціонарній платформі МСП-4 в акваторії Чорного моря.

За попередньою інформацією, знищено розрахунок БпЛА окупантів та уражено РЛС надводної обстановки на самопідйомній плавучій буровій установці "Сиваш". Інші результати уточнюються.

Також Сили оборони знищили три розвідувально-ударні БпЛА типу "Оріон" під час ураження 27 листопада 2025 року аеродрому Саки (Новофедорівка, тимчасово окупована територія українського Криму). Вартість одного такого російського безпілотника оцінюється у приблизно 5 млн доларів США.

Літальний апарат має розмах крила 16,3 метра та може перебувати у повітрі до 24 годин.

Разом з тим підтверджено ураження 2 грудня 2025 року нафтобази “Лівни” в Орловській області рф, з подальшим горінням двох резервуарів РВ-5000 внаслідок влучання ударних БпЛА.