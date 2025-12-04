​За ґрати відправили зрадника, який коригував російські удари по Черкаській області

Суд призначив 15 років ув’язнення з конфіскацією майна російському агенту, якого СБУ викрила навесні на коригуванні російських ударів по Черкаській області.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Контррозвідники затримали зловмисника у квітні цього року під час спроби зібрати дані біля одного з військових об’єктів Сил оборони. Як встановили слідчі, він проводив дорозвідку потенційної цілі, по якій російські війська готували повітряну атаку.

За інформацією слідства, агентом виявився переселенець із Бахмута. Переїхавши до центрального регіону восени 2022 року, він згодом вийшов на контакти ФСБ через телеграм-канали, де шукав “легкі підзаробітки”. Після вербування чоловік об’їжджав область у пошуках позицій українських РЛС та зенітно-ракетних комплексів. Ці дані Росія планувала використати для обходу української ППО під час комбінованих ракетно-дронових атак.

СБУ також задокументувала, що фігурант намагався скоригувати удар по місцевому ТЦК. Для цього він прибув туди під приводом оновлення даних та надіслав координати будівлі своєму куратору.

Під час обшуків силовики вилучили смартфон, який він використовував для розвідки та зв’язку з ФСБ. Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу — державна зрада в умовах воєнного стану.