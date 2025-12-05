Унаслідок російської атаки на Херсон постраждав цивільний

Російські окупанти завдали удару по місту Херсон 5 грудня. Унаслідок атаки постраждав мирний мешканець.
Про це інформує Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 12:20 російські окупанти атакували Херсон. Внаслідок "прильоту" 77-річний чоловік дістав вибухову травму", – ідеться у повідомленні.
Постраждалого доставили до лікарні. Медики проводять обстеження і надають йому допомогу.
Також до лікарні доставили жінку, яка постраждала через російський обстріл Дніпровського району Херсона ввечері 28 листопада.
У 64-річної херсонки діагностували вибухову травму та контузію. Вона під наглядом медиків.
- Упродовж доби російська армія атакувала 46 населених пунктів Херсонщини і поранила там 11 людей.