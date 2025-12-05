Унаслідок російської атаки на Херсон постраждав цивільний

Також до лікарні госпіталізували мешканку Херсона, яка постраждала 28 листопада.

Російські окупанти завдали удару по місту Херсон 5 грудня. Унаслідок атаки постраждав мирний мешканець.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 12:20 російські окупанти атакували Херсон. Внаслідок "прильоту" 77-річний чоловік дістав вибухову травму", – ідеться у повідомленні.

Постраждалого доставили до лікарні. Медики проводять обстеження і надають йому допомогу.

Також до лікарні доставили жінку, яка постраждала через російський обстріл Дніпровського району Херсона ввечері 28 листопада.

У 64-річної херсонки діагностували вибухову травму та контузію. Вона під наглядом медиків.