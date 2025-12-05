Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок російської атаки на Херсон постраждав цивільний

Також до лікарні госпіталізували мешканку Херсона, яка постраждала 28 листопада.

Унаслідок російської атаки на Херсон постраждав цивільний
Фото: Вікіпедія

Російські окупанти завдали удару по місту Херсон 5 грудня. Унаслідок атаки постраждав мирний мешканець.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 12:20 російські окупанти атакували Херсон.  Внаслідок "прильоту" 77-річний чоловік дістав вибухову травму", – ідеться у повідомленні. 

Постраждалого доставили до лікарні. Медики проводять обстеження і надають йому допомогу.

Також до лікарні доставили жінку, яка постраждала через російський обстріл Дніпровського району Херсона ввечері 28 листопада.

У 64-річної херсонки діагностували вибухову травму та контузію. Вона під наглядом медиків.
﻿
