Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту

Тож можемо констатувати, що в сумо, у Японії з’явилася нова суперзірка — українець Данило Явгусишин. Як відбувся його злет в екзотичному для України виді спорту, які навички допомогли реалізуватися і що чекає, розповідає LB.ua .

Тепер на українця чекає підвищення у класі й присвоєння рангу озекі. Хоч це відбудеться лише після засідання спеціальної ради Асоціації сумо, аналітики натякають, що в цьому питанні несподіванок не буде.

Завдяки перемозі Данило переписав низку рекордів. Зокрема, став першим європейцем за майже вісім років і першим українцем в історії, якому вдалося перемогти на найпрестижніших змаганнях із сумо. Ба більше, 21-річний сумоїст став четвертим наймолодшим атлетом, який переміг на турнірі найвищого рангу. Україна натомість стала сьомою державою, чий представник тріумфував на Kyushu Basho .

23 листопада у фіналі плей-оф престижного турніру з сумо — Kyushu Basho — українець Данило Явгусишин зійшовся з Томокацу Хошорю з Монголії. Цікаво, що Данило, в котрого третій ранг у сумо — секіваке — змагався з йокодзуною — атлетом з найвищим званням у цьому виді спорту. Хоч різниця в класі була на користь монгола, українець упіймав суперника на помилці й переміг . Як наслідок, Явгусишин уперше в кар’єрі виграв турнір найвищого рангу в сумо (докладно далі) й став володарем Кубка імператора.

Уродженець Вінниці, який підкорив Токіо

Про перспективного українського сумоїста, уродженця Вінниці, у Японії заговорили в липні 2023 року. Саме тоді атлет, який потрапив до Країни висхідного сонця на запрошення капітана клубу сумо в Університеті Кансай Арати Яманаки, дебютував у професійній лізі. Цікаво, що борцівське ім’я Данила — Арата — обране на честь друга. Професійне ж прізвище Явгусишина — Аонісікі — утворене складанням кандзі (ієрогліфічне письмо, складник японської писемної мови. — LB.ua) синього (青) — данина українському прапору, спокійного (安) — акцент на характер Данила — й парча (錦) — власного імені його тренера.

Фото: EPA/UPG Український сумоїст Данило Явгусишин (Арата Аонісікі)

Данило як атлет зарекомендував себе на студентському рівні, відзначався своєрідною технікою, відточеною в спарингах з дзюдо й вільної боротьби. Вдало дебютував на турнірах нижчого рангу, а потім…

Після участі всього в 14 турнірах у 15-му — найвищого дивізіону — став чемпіоном. Так українець переписав історію — став другим наймолодшим тріумфатором на одному з найпрестижніших змагань із сумо. Рекордсменом за цим показником є японець Мікея Такеруфуджі, якому вистачило 10 турнірів «підготовки» перед головною перемогою.

Фото: EPA/UPG Данило Явгусишин з Кубком імператора

Явгусишин уже став місцевою суперзіркою, бо для японців сумоїсти — це особливі люди.

Більше ніж спорт

Щоб зрозуміти, чому так відбувається, потрібно копнути глибше. У житті японців сумо посідає особливе місце. Це більше за спорт і досягнення — це спосіб життя, культура, яка пов’язує японські звичаї, традиції й релігію. Уперше про сумо згадують у сувоях «Ніхонгі» (日本紀; «Аннали Японії»), датованих 720 роком.

Фото: EPA/UPG Сутичка сумоїстів

Колишній посол України в Японії Сергій Корсунський називає сумо «чи не найбільш японським явищем з усіх японських». Він пояснює, що сумо започаткували під впливом синтоїзму — японської релігії, яка базується на вірі в божеств – духів природи і предків. Століттями атлети шанують звичаї, виконуючи своєрідні обряди.

До прикладу, перед сутичкою дохйо — коло діаметром 4,55 метра, в якому відбуваються поєдинки — присипають сіллю. Атлети вірять, що цей ритуал захищає їх від травм й очищає ринг від злих сил. Також спортсмени виконують спеціальний танець — шико. Так вони демонструють свою силу. Потім показують долоні, щоб довести, що прийшли без зброї.

Фото: EPA/UPG Сумоїст розсипає сіль по дохйо

Варто також звернути увагу на пояси сумоїстів. Там, як і годиться педантичним японцям, немає дрібниць. Основний пояс для сутичок — маваші. Якщо втратиш цей шовковий (у найвищому дивізіоні. — LB.ua) пояс під час бою — програєш. Перед виходом на бій сумоїсти одягають кешо-маваші — парадний пояс, на якому дозволено розмістити рекламні символи. Окремо варто сказати про цуну — одяг йокодзуни — вбрання з рисової соломи нового врожаю з паперовими смужками, які нагадують блискавки. Корсунський зауважив, що ця деталь на одязі теж з’явилася завдяки синтоїзму.

Фото: EPA/UPG Пояс маваші Явгусишина

То хто такий йокодзуна? У сумо загалом шість рангів, макуучі (на турнірі в цьому дивізіоні 23 листопада переміг Данило. — LB.ua) — найвищий. Саме тут здобувають можливість зійтися з йокодзуною — сумоїстом з найвищим званням. І саме тут можна дійти до цього статусу.

До речі, до 2015 року рекордсменом зі здобутих кубків імператора був 48-й йокодзуна Тайхо («Великий Фенікс» японською. — LB.ua) Кокі. До переїзду в Японію його звали Іван Маркіянович Боришко. Уродженець Сахаліну, рід якого тягнеться із Зачепилівського району Харківської області, зійшов на вершину сумо 1961 року. Знаючи цей факт, можна сприймати шлях Явгусишина природним.

Фото: scu.org.ua Тайхо Кокі (Іван Боришко)

Цікаво, що правила поведінки для сумоїстів діють не лише під час перебування на дохйо, а й у повсякденні. До прикладу, їм заборонено керувати машиною. Ба більше, сумоїсти повинні ходити у традиційному японському вбранні поза спортивною залою. А ще їм треба відрощувати волосся, щоб мати змогу замотати на голові вузол.

Фото: EPA/UPG Данило Явгусишин під час пресконференції

Це все стосується й Данила Явгусишина, який на диво спокійно вливається в потік японського життя. Додайте до цього його скромність у поведінці й отримаєте зірку в Японії ледь не на рівні сучасних попвиконавців. Отакий статус у сумоїстів, серед яких особливо яскраво виблискує наш земляк.

Що далі?

Після перемоги на Kyushu Basho можна констатувати, що Данило Явгусишин — ледь не основна зірка сучасного сумо. Його перший тренер натякає, що статус йокодзуни для Данила питання часу.

«Якщо він переможе в наступних турнірах і отримає титул йокодзуни — це буде сенсація. Зараз у професійному сумо є лише два спортсмени з таким титулом — з Японії та Монголії. Він може стати першим з Європи», — сказав тренер Важа Даіаурі в розмові із Суспільне Вінниця.

Фото: EPA/UPG Данило Явгусишин (Арата Аонісікі) перемагає Томокацу Хошорю

Наступний великий турнір відбудеться в січні. Швидше за все, Явгусишин розпочне ці змагання вже у статусі озекі. А там і до йокодзуни недалеко. Тим паче, що, за словами Явгусишина, це тільки початок. Саме так описав у розмові з BBC Sport свій шлях українець.

Фото: Спортивний комітет України Український сумоїст Сергій Соколовський

А разом з ним себе може проявити ще один українець — Сергій Соколовський, уродженець Мелітополя, теж виступає в дивізіоні макуучі.

Нашого цвіту по всьому світу!