На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
ГоловнаСпорт

У Греції запалили Олімпійський вогонь до зимових Ігор у Мілані-Кортіні

4 грудня вогонь передадуть до Італії.

У Греції запалили Олімпійський вогонь до зимових Ігор у Мілані-Кортіні
У Греції запалили Олімпійський вогонь до зимових Ігор у Мілані-Кортіні
Фото: НОК

26 листопада в Олімпії у Греції урочисто запалили Олімпійський вогонь для зимових Ігор в Мілані–Кортіні 2026.

Про це повідомив НОК України.

“Через сильний дощ і пориви вітру основна частина церемонії відбулася в Археологічному музеї Олімпії. Та попри зміну локації, ритуал залишився вірним давній традиції”, - йдеться у повідомленні.

Через погіршення погоди полум’я було заздалегідь запалене ще в понеділок. Це сталось біля Храму Гери за допомогою параболічного дзеркала й сонячних променів. Полум’я зберігали у спеціальному ліхтарі й використали для запалення факела всередині музею.

4 грудня вогонь передадуть до Італії, де розпочнеться національний етап маршруту. Перед тим відбудеться дев’ятиденна грецька частина естафети, яка закінчиться в Афінах.

Естафета Олімпійського вогню почнеться у Римі, вона триватиме з 6 грудня 2025 року до 6 лютого 2026 року. Завершиться естафета у Мілані, коли під час церемонії відкриття XXV зимових Олімпійських ігор полум’я запалає на стадіоні “Сан-Сіро”.

Під час естафети вогонь мандруватиме через усі регіони Італії - міста мистецтв, історичні центри, невеликі громади та місця, відомі в усьому світі. Шлях Олімпійського вогню пролягатиме повз найвідоміші місця Італії — Колізей, Фонтан Треві, Міланський Дуомо, Великий канал у Венеції.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies