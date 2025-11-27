У Греції запалили Олімпійський вогонь до зимових Ігор у Мілані-Кортіні

26 листопада в Олімпії у Греції урочисто запалили Олімпійський вогонь для зимових Ігор в Мілані–Кортіні 2026.

Про це повідомив НОК України.

“Через сильний дощ і пориви вітру основна частина церемонії відбулася в Археологічному музеї Олімпії. Та попри зміну локації, ритуал залишився вірним давній традиції”, - йдеться у повідомленні.

Через погіршення погоди полум’я було заздалегідь запалене ще в понеділок. Це сталось біля Храму Гери за допомогою параболічного дзеркала й сонячних променів. Полум’я зберігали у спеціальному ліхтарі й використали для запалення факела всередині музею.

4 грудня вогонь передадуть до Італії, де розпочнеться національний етап маршруту. Перед тим відбудеться дев’ятиденна грецька частина естафети, яка закінчиться в Афінах.

Естафета Олімпійського вогню почнеться у Римі, вона триватиме з 6 грудня 2025 року до 6 лютого 2026 року. Завершиться естафета у Мілані, коли під час церемонії відкриття XXV зимових Олімпійських ігор полум’я запалає на стадіоні “Сан-Сіро”.

Під час естафети вогонь мандруватиме через усі регіони Італії - міста мистецтв, історичні центри, невеликі громади та місця, відомі в усьому світі. Шлях Олімпійського вогню пролягатиме повз найвідоміші місця Італії — Колізей, Фонтан Треві, Міланський Дуомо, Великий канал у Венеції.