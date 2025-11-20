“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
ГоловнаСпорт

Україна зіграє проти Швеції за путівку на ЧС - 2026 з футболу

У разі перемоги - у фіналі наша збірна зійдеться Польщею чи Албанією.

Україна зіграє проти Швеції за путівку на ЧС - 2026 з футболу
Збірна України з футболу
Фото: УАФ

Збірна України з футболу отримала своїх суперників на стадії плей-оф у відборі на Чемпіонат світу - 2026, який відбудеться у Канаді, Сполучених Штатах та Мексиці.

Про це повідомляє football.ua

Сьогодні в Цюриху (Швейцарія) відбулося жеребкування плей-оф Європейської кваліфікації ЧС-2026 з футболу. Так, у півфіналі збірна України зіграє зі Швецією, а в разі перемоги - у фіналі зійдеться Польщею чи Албанією.

Півфінал відбудеться 26 березня 2026 року, фінал - 31 березня.

Чемпіонат світу наступного року - перший в історії мундіаль, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних. Матчі відбудуться у 16 містах: у Канаді — Торонто та Ванкувер, у Мексиці — Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США — Атланта, Бостон, Даллас, Х’юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Матч-відкриття відбудеться 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінал - 19 липня у Нью-Йорку.

Жеребкування відбудеться 5 грудня.

Як повідомлялося, 16 листопада збірна України перемогла Ісландію і вийшла у плей-оф кваліфікації до Чемпіонату світу-2026. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies