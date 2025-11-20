Україна зіграє проти Швеції за путівку на ЧС - 2026 з футболу

У разі перемоги - у фіналі наша збірна зійдеться Польщею чи Албанією.

Збірна України з футболу отримала своїх суперників на стадії плей-оф у відборі на Чемпіонат світу - 2026, який відбудеться у Канаді, Сполучених Штатах та Мексиці.

Про це повідомляє football.ua.

Сьогодні в Цюриху (Швейцарія) відбулося жеребкування плей-оф Європейської кваліфікації ЧС-2026 з футболу. Так, у півфіналі збірна України зіграє зі Швецією, а в разі перемоги - у фіналі зійдеться Польщею чи Албанією.

Півфінал відбудеться 26 березня 2026 року, фінал - 31 березня.

Чемпіонат світу наступного року - перший в історії мундіаль, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних. Матчі відбудуться у 16 містах: у Канаді — Торонто та Ванкувер, у Мексиці — Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США — Атланта, Бостон, Даллас, Х’юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Матч-відкриття відбудеться 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінал - 19 липня у Нью-Йорку.

Жеребкування відбудеться 5 грудня.

Як повідомлялося, 16 листопада збірна України перемогла Ісландію і вийшла у плей-оф кваліфікації до Чемпіонату світу-2026.