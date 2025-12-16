ФІФА назвала кращих футболістів 2025 року

Кращим гравцем став француз Усман Дембеле з ПСЖ.

В Катарі, у Досі, відбулася церемонія вручення нагород найкращим футболістам світу за версією ФІФА - The Best FIFA Football Awards 2025.

Найкращим гравцем року став французький вінгер Усман Дембеле, який виступає за “Парі Сен-Жермен”. Друге місце зайняв Кіліан Мбаппе (Франція, “Реал” Мадрид, Іспанія), третю сходинку посів Ламін Ямаль (Іспанія, “Барселона”).

Інші нагороди отримали:

Найкращий тренер (чоловіки) - Луїс Енріке (Іспанія, ПСЖ).

Найкращий воротар (чоловіки) - Джанлуїджі Доннарумма (Італія, ПСЖ / “Манчестер Сіті”).

Найкращий гол (чоловіки), Премія Пушкаша - Сантьяго Монтіель (Аргентина, “Індепендьєнте”).

Найкращий гравець (жінки) - Айтана Бонматі (Іспанія, “Барселона”).

Найкращий тренер (жінки) - Саріна Вігман (Нідерланди, збірна Англії).

Найкращий воротар (жінки) - Ханна Хемптон (Англія, “Челсі”).

Найкращий гол (жінки), Премія Марти - Лізбет Овальє (Мексика, “Тігрес”).

Символічна збірна року (чоловіки): Джанлуїджі Доннарумма - Ашраф Хакімі, Вілліан Пачо, Верджил ван Дейк, Нуну Мендеш - Коул Палмер, Вітінья, Педрі, Джуд Беллінгем - Ламін Ямаль, Усман Дембеле.

Символічна збірна року (жінки): Ганна Гемптон - Люсі Бронз, Лія Вільямсон, Айрін Паредес, Она Батльє - Патрісія Гіхарро, Клаудія Піна, Айтана Бонматі - Алексія Путельяс, Алессія Руссо, Маріона Кальдентей.

Приз фейр-плей: Андреас Гарласс-Нюкінг, лікар клубу "Ян Регенсбург", що врятував життя вболівальнику "Магдебурга" під час матчу.

Нагорода найкращим вболівальникам: "Захо" (Ірак)