У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
"Можливо, переможе Зеленський": Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров'ї України
ФІФА назвала кращих футболістів 2025 року

Кращим гравцем став француз Усман Дембеле з ПСЖ.

Усман Дембеле цілує трофей "Золотий м'яч", 22 вересня 2025 року
Фото: EPA/UPG

В Катарі, у Досі, відбулася церемонія вручення нагород найкращим футболістам світу за версією ФІФА - The Best FIFA Football Awards 2025.

Найкращим гравцем року став французький вінгер Усман Дембеле, який виступає за “Парі Сен-Жермен”. Друге місце зайняв Кіліан Мбаппе (Франція, “Реал” Мадрид, Іспанія), третю сходинку посів Ламін Ямаль (Іспанія, “Барселона”).

Інші нагороди отримали:

Найкращий тренер (чоловіки) - Луїс Енріке (Іспанія, ПСЖ).

Найкращий воротар (чоловіки) - Джанлуїджі Доннарумма (Італія, ПСЖ / “Манчестер Сіті”).

Найкращий гол (чоловіки), Премія Пушкаша - Сантьяго Монтіель (Аргентина, “Індепендьєнте”).

Найкращий гравець (жінки) - Айтана Бонматі (Іспанія, “Барселона”).

Найкращий тренер (жінки) - Саріна Вігман (Нідерланди, збірна Англії).

Найкращий воротар (жінки) - Ханна Хемптон (Англія, “Челсі”).

Найкращий гол (жінки), Премія Марти - Лізбет Овальє (Мексика, “Тігрес”).

Символічна збірна року (чоловіки): Джанлуїджі Доннарумма - Ашраф Хакімі, Вілліан Пачо, Верджил ван Дейк, Нуну Мендеш - Коул Палмер, Вітінья, Педрі, Джуд Беллінгем - Ламін Ямаль, Усман Дембеле.

Символічна збірна року (жінки): Ганна Гемптон - Люсі Бронз, Лія Вільямсон, Айрін Паредес, Она Батльє - Патрісія Гіхарро, Клаудія Піна, Айтана Бонматі - Алексія Путельяс, Алессія Руссо, Маріона Кальдентей.

Приз фейр-плей: Андреас Гарласс-Нюкінг, лікар клубу "Ян Регенсбург", що врятував життя вболівальнику "Магдебурга" під час матчу.

Нагорода найкращим вболівальникам: "Захо" (Ірак)

  • У Парижі відбулася церемонія нагородження призу "Золотий м'яч", яким журнал France Football традиційно відзначає найкращого футболіста світу за минулий сезон. Нагороду здобув француз Усман Дембеле, який разом із ПСЖ"виграв Лігу чемпіонів та був у фіналі Клубного чемпіонату світу. 
