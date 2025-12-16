ФІФА назвала кращих футболістів 2025 року

В Катарі, у Досі, відбулася церемонія вручення нагород найкращим футболістам світу за версією ФІФА - The Best FIFA Football Awards 2025.
Найкращим гравцем року став французький вінгер Усман Дембеле, який виступає за “Парі Сен-Жермен”. Друге місце зайняв Кіліан Мбаппе (Франція, “Реал” Мадрид, Іспанія), третю сходинку посів Ламін Ямаль (Іспанія, “Барселона”).
Інші нагороди отримали:
Найкращий тренер (чоловіки) - Луїс Енріке (Іспанія, ПСЖ).
Найкращий воротар (чоловіки) - Джанлуїджі Доннарумма (Італія, ПСЖ / “Манчестер Сіті”).
Найкращий гол (чоловіки), Премія Пушкаша - Сантьяго Монтіель (Аргентина, “Індепендьєнте”).
Найкращий гравець (жінки) - Айтана Бонматі (Іспанія, “Барселона”).
Найкращий тренер (жінки) - Саріна Вігман (Нідерланди, збірна Англії).
Найкращий воротар (жінки) - Ханна Хемптон (Англія, “Челсі”).
Найкращий гол (жінки), Премія Марти - Лізбет Овальє (Мексика, “Тігрес”).
Символічна збірна року (чоловіки): Джанлуїджі Доннарумма - Ашраф Хакімі, Вілліан Пачо, Верджил ван Дейк, Нуну Мендеш - Коул Палмер, Вітінья, Педрі, Джуд Беллінгем - Ламін Ямаль, Усман Дембеле.
Символічна збірна року (жінки): Ганна Гемптон - Люсі Бронз, Лія Вільямсон, Айрін Паредес, Она Батльє - Патрісія Гіхарро, Клаудія Піна, Айтана Бонматі - Алексія Путельяс, Алессія Руссо, Маріона Кальдентей.
Приз фейр-плей: Андреас Гарласс-Нюкінг, лікар клубу "Ян Регенсбург", що врятував життя вболівальнику "Магдебурга" під час матчу.
Нагорода найкращим вболівальникам: "Захо" (Ірак)
- У Парижі відбулася церемонія нагородження призу "Золотий м'яч", яким журнал France Football традиційно відзначає найкращого футболіста світу за минулий сезон. Нагороду здобув француз Усман Дембеле, який разом із ПСЖ"виграв Лігу чемпіонів та був у фіналі Клубного чемпіонату світу.