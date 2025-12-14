Українець Ярослав Амосов дебютував в UFC з перемоги

Він здобув перемогу вже в першому раунді.

Колишній чемпіон Bellator Ярослав Амосов (28-1) провів дебютний поєдинок під егідою UFC на турнірі Vegas 112 в американському Лас-Вегасі.

Про це повідомляє LB.ua.

Представник напівсередньої ваги (до 77,1 кг) протистояв досвідченому американському бійцю Нілу Магні (31–13).

З перших секунд Ярослав захопив контроль в центрі октагону, пресингував суперника й активно рухався на ногах. Амосов атакував американця лоу-кіками та хай-кіками, спробував перевести його на покриття, але Ніл вистояв. Однак уже з другої спроби вдалося: після того як Ніл опинився на підлозі, Амосов провів «анаконду», змусивши суперника здатись.

«Анаконда» – це прийом, який виконують руками й призводять до перекриття кровотоку шиї. Через тиск м'язів спортсмен ризикує швидко знепритомніти.

Для Ярослава це перша перемога в UFC та 29-та в профі карʼєрі.